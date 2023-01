Le géant SUNOTEC a mis plus de 70 nouvelles centrales photovoltaïques sur le réseau européen en 2022

L’année dernière, SUNOTEC a livré des projets photovoltaïques d’une puissance d’environ 2,3 GWc. A titre de comparaison, la France entière a construit des centrales photovoltaïques fournissant 2,7 GWc sur la même période de douze mois. 2022 s’est avérée être l’année la plus réussie de l’histoire de l’entreprise. Le leader européen du marché de la construction de centrales photovoltaïques au sol a raccordé plus de 70 nouveaux parcs solaires au réseau du Vieux Continent.

“2022 nous a montré à quel point la guerre, la crise climatique et l’incertitude de l’approvisionnement énergétique ont un impact sur la société moderne”, déclare Bernhard Suchland, DG de SUNOTEC. “En même temps, il est devenu clair à quel point l’industrie solaire peut faire une différence positive.” Kaloyan Velichkov, fondateur et PDG de SUNOTEC le confirme : « Chez SUNOTEC, nous sommes fiers de nos équipes et de notre main-d’œuvre permanente, qui compte désormais plus de 1 000 employés, ainsi que de notre propre flotte de plus de 400 machines et véhicules spécialisés qui nous permettent, à nous et à notre entreprise, de contribuer aussi massivement à la filière solaire ». Il cite comme exemple la plus grande centrale solaire de Bulgarie, que SUNOTEC construit en bordure des monts Verila, à environ une heure de route au sud de la capitale Sofia. Ce projet PV augmentera à lui seul la production photovoltaïque de la Bulgarie de 12 %. La centrale de Verila comprend 220 230 modules solaires qui fourniront 124 mégawatts en pointe. La date d’achèvement prévue est au printemps 2023.

Construire des parcs solaires même en terrain difficile

“Avec la capacité totale installée par l’industrie l’année dernière, le monde a fait un grand pas vers la sécurité énergétique via l’énergie verte”, a déclaré Bernhard Suchland. « Néanmoins, cela ne peut être qu’un début. L’Agence fédérale des réseaux a récemment affirmé que, rien que pour l’Allemagne, nous devons raccorder 1,5 GW supplémentaires d’énergie solaire chaque mois si nous voulons atteindre l’objectif du gouvernement national de 215 GW d’ici 2030. Nous ne pouvons y parvenir que si nous augmentons massivement déploiement dans tous types d’installations. « Une telle croissance énorme en un temps relativement court n’est réalisable que si les terres pour les centrales solaires sont utilisées aussi efficacement que possible » confie Kaloyan Velichkov. Dans le cas des parcs solaires, cela va d’anciens champs agricoles, où des plantes sauvages indigènes sont semées entre et sous les modules pour plus de biodiversité, à l’utilisation de terres qui présentent des obstacles naturels à l’agriculture : « Au parc solaire de Verila en Bulgarie, par exemple, nous devons faire face à un terrain vallonné qui atteint parfois 18 degrés ».

Positifs quant à nos perspectives

La capacité de SUNOTEC à enregistrer une croissance encore plus importante du nombre de gigawatts installés en 2023 dépendra de facteurs tels que les chaînes d’approvisionnement et les procédures d’approbation, déclare Bernhard Suchland : « Mais nous sommes très positifs quant à nos perspectives et, de plus, très motivés après les résultats de l’année dernière”. Les premiers parcs solaires à être achevés en 2023 incluent Doellen, Allemagne (91 MWc), Bubney, Royaume-Uni (40,4 MWc), Groot Roodehaan, Pays-Bas (33,3 MWc). De nombreux autres sont en construction.

Encadré

Quid de SUNOTEC ?

SUNOTEC est le leader européen du marché de la construction de centrales photovoltaïques au sol. Basée à Sofia (Bulgarie) et à Munich (Allemagne), la société emploie actuellement plus de 1 000 personnes. Avec plus de 400 centrales solaires déjà construites et connectées au réseau (production totale de 6,3 GWc), SUNOTEC a apporté une contribution significative à un mix énergétique durable et vert en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.