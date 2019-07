Le gaz et les Ã©nergies renouvelables domineront le mix Ã©nergÃ©tique belge en 2030, selon GlobalData

Le gaz et l’énergie renouvelable devraient dominer le bouquet de production d’électricité de la Belgique, après la suppression progressive de la capacité cumulée de charbon et de centrales nucléaires de 7,2 gigawatts (GW) d’ici 2025. La capacité basée sur le gaz devrait atteindre 9 GW en 2030, tandis la capacité des énergies renouvelables hors hydroélectricité atteindra 18,1 GW en 2030, selon GlobalData, une société leader dans le domaine des données et de l’analyse.

Le dernier rapport 2019 de GlobalData, «Perspectives du marché de l’électricité en Belgique à l’horizon 2030 – Tendances du marché, réglementations et

environnement concurrentiel», révèle que la capacité de charge de base de la Belgique était contrôlée par le nucléaire et le gaz après la réduction de la totalité de sa capacité de charbon de 1,2 GW entre 2012 et 2016. À la suite de l’élimination progressive de 4GW d’origine nucléaire en 2025, la Belgique utilisera uniquement du gaz pour la production en base d’électricité. Par conséquent, entre 2019 et 2030, la capacité basée sur le gaz devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3% pour atteindre 9 GW en 2030, contre 6,6 GW en 2019. En outre, la part du gaz dans le mix de production belge devrait augmenter de 29% en 2018 à 31% en 2030. La capacité renouvelable, qui devrait passer de 8,6 GW en 2018 à 18,1 GW en 2030, constituera la capacité restante et représentera 63% de la capacité totale en 2030.

Arkapal Sil, analyste de l’industrie énergétique chez GlobalData, a déclaré: «L’énergie renouvelable étant par nature intermittente, son expansion entraînera également une croissance du marché du stockage de l’énergie afin de garantir un approvisionnement régulier en électricité et de répondre à toute augmentation de la demande énergétique dans le pays. En outre, le gouvernement introduira probablement des mesures d’efficacité énergétique en tant qu’instrument de la politique de l’État visant à améliorer la gestion de la demande ». L’élimination de l’énergie nucléaire en 2025 tombe à point nommé puisque, avec une capacité de 7,6 GW, le gaz sera en capacité de traiter la charge de base. De plus, le rapport de GlobalData a révélé que la consommation d’énergie augmenterait de façon négligeable, passant de 82,2 TWh en 2019 à 84,8 TWh en 2030 avec un Taux de Croissance Annuel Composé (TCAC) de 0,3%. Arkapal Sil conclut: «Dans ce scénario, même si la production d’énergie renouvelable est inadéquate, l’augmentation de la demande d’énergie peut être gérée au moyen d’importations limitées en provenance du pays voisin ».

