Le Forum EnerGaÃ¯a en version digitale a rencontrÃ© un beau succÃ¨s dâ€™audience !

A situation inédite, solution inédite ! Les équipes du Forum EnerGaïa, avec le soutien actif et engagé de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ont choisi de s’adapter à la situation en proposant une 14ème édition digitalisée afin d’apporter une expertise d’actualité aux entreprises et collectivités. Enjeux majeurs de la transition énergétique, dernières évolutions technologiques, retours d’expériences et projets en cours étaient au programme des conférences diffusées en live lors de ces deux journées. Au total, plus de 1 600 connexions ont été enregistrées et les internautes ont souligné la grande qualité des interventions. Cette initiative, au bilan très positif, pourrait être reconduite l’an prochain en parallèle de l’événement afin de proposer un format hydride en présentiel & digital. La réflexion est ouverte et pourrait faire naître de nouvelles opportunités pour les exposants, visiteurs et partenaires. Les replays des conférences sont disponibles sur la chaîne YouTube du Forum EnerGaïa.

bit.ly/3akwz7K