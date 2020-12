PremiÃ¨re centrale en autoconsommation en milieu industriel avec les trackers TEAMsun : des performances exceptionnelles !

68 591 kWh produits sur une période de 6 mois (incluant la saison d’été), pour une puissance installée de 100 kWc et avec un taux d’auto-production de 54% ! Cette centrale en autoconsommation en milieu industriel doté de trackers est une première pour TEAMsun. Une première réussie !

Dotés des brevets qui s’imposent, les trackers TEAMsun ont été déployés pour ce premier projet réalisé en partenariat avec la société INNO-WATT. Une synergie qui inaugure une stratégie de développement de réseau de compétences construit sur l’innovation.

Des contraintes identifiées et maitrisées

Pour la première fois en milieu industriel, et spécialement ce projet, TEAMsun a installé son process de Tracker mono-axe TS0. Dans le même temps, INNO-WATT a fait le choix d’installer des panneaux bi-faciaux et un système prédictif de BOX ENERFOX pour optimiser la production et la consommation de la centrale. Sur ce type de projet, ce sont les technologies fixes qui sont très majoritairement utilisées et l’innovation n’est pas toujours bien perçue par les développeurs. En effet, leur stratégie repse le plus souvent sur la densification du nombre de panneaux à installer sur le foncier concerné. TEAMsun s’inscrit dans une toute autre logique, celle de l’efficacité et de la création de valeur pour ses clients. Soucieux d’une énergie éthique et respectueuse de l’environnent, les technologies de trackers suivent une mise en mouvement des panneaux sur un axe Est / Ouest afin de gérer la question des ombres portées.

Des défis à relever

Chaque client et chaque développeur sont uniques. TEAMsun a accepté, à la demande de son partenaire INNO-WATT, d’allonger ses tables de trackers pour en réduire le nombre. Ce choix de configuration a imposé de reprendre l’ensemble des études pour adapter les matériels aux nouvelles contraintes techniques et en particulier celles qui étaient liées aux vents. Relever de tels défis nécessite de posséder la maitrise complète de l’ingénierie de projet « Trackers mono-axe » : de la conception, en passant par la réalisation, l’exploitation et la maintenance.

Des performances inédites

Les informations fournies par INNO-WATT, confirment les performances exceptionnelles de cette première centrale avec une production sur 6 Mois de 68 591 KWh pour une puissance installée de 100 kWc et avec un taux d’auto-production de 54% dans le département de la Mayenne (Taux d’auto-production = Production consommée PV /Consommation totale). En quoi sommes-nous en présence de valeurs exceptionnelles ? Ce qui est hors normes c’est le niveau de performance qui se situe entre 20 et 40% de productibles en plus, avec un coût quasi identique aux technologies fixes classiques.

Une opportunité pour les industriels

Quels sont les bénéfices pour un industriel qui investit dans ce processus ? En tout premier lieu, des économies importantes sur les factures d’électricité.

Pour un projet de ce type : 100 kWc en Mayenne sur une période de 25 ans, ces économies seront de plus de 300 000,00 €. À retenir, le prix du kWh acheté augmente en moyenne de 4% par an ! Au delà de la question purement économique, les entreprises engagées dans la transition écologique se reconnaitront dans cette démarche. D’ailleurs, c’est déjà le cas puisque TEAMsun est d’ores et déjà contacté par des dirigeants qui abordent de front conversion écologique, économique et numérique de leur entreprise. Tout naturellement, de tels choix d’investissements responsables ne manqueront pas de rejaillir sur l’image des entreprises qui prennent la lutte contre les changements climatiques à bras le corps.

Encadré

Quid de TEAMsun ?

Le photovoltaïque et l’autoconsommation sont le cœur de métier de TEAMsun. TEAMSun™ a lancé ses premiers trackers il y a tout juste 10 ans ! Née de l’association de deux entreprises normandes spécialisées dans la production et la distribution d’électricité (TEAM RESEAUX et RTI), TEAMSun™, installée à Evreux, révolutionne la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques grâce à des trackers solaires intelligents.