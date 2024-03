Le Forum Ã©conomique mondial reconnaÃ®t le site de production de LONGi Ã  Jiaxing comme Global Lighthouse Factory

Le site de production de LONGi à Jiaxing, en Chine, a été reconnu par le Forum économique mondial (WEF) comme Global Lighthouse Factory. Il s’agit du premier site de fabrication de modules solaires au monde à rejoindre le Global Lighthouse Network (GLN) du WEF, parmi les 153 usines réparties dans le monde.

Le Global Lighthouse Network est une initiative du Forum économique mondial. Cofondé avec McKinsey & Company, il est dirigé par un conseil consultatif composé de chefs d’entreprise qui travaillent ensemble pour façonner l’avenir de l’industrie manufacturière mondiale. Les usines et les chaînes de valeur qui rejoignent le réseau sont sélectionnées par un groupe d’experts indépendants.

La transformation numérique de la fabrication est au centre de l’attention

Avec cette reconnaissance, LONGi est l’une des 21 usines phares mondiales nouvellement honorées. Le WEF a souligné : “S’appuyant sur un certain nombre de technologies intelligentes, le site de production de LONGi à Jiaxing a développé et mis en œuvre plus de 30 technologies numériques pour promouvoir la fabrication intelligente, dont beaucoup sont des technologies brevetées indépendantes, une première dans l’industrie, réduisant les coûts de fabrication unitaires de 28% en un an et réduisant la perte de rendement de 43%. Le cycle de livraison de la production est réduit de 84 % et la consommation d’énergie unitaire est réduite de 20 %”. L’essence de l’initiative Global Lighthouse Factory est la transformation numérique de la fabrication. L’élément central est la capacité stratégique à construire un système de fabrication intelligent. Grâce à l’application étendue des technologies numériques telles que l’automatisation, l’Internet industriel des objets (IIoT), l’analyse des big data, la 5G, etc., il peut améliorer la demande de ressources, la gestion de la planification et la production flexible, la logistique et le transport, le service à la clientèle et d’autres systèmes de la chaîne de valeur complète pour la gestion allégée.

Les processus de production à Jiaxing déploient des technologies de pointe

L’IA et la vision artificielle sont au cœur des process pour résoudre les problèmes d’automatisation de l’industrie des modules solaires. Grâce à l’optimisation des processus et à la collaboration avec les fournisseurs, combinées à une automatisation flexible rendue possible par l’intelligence artificielle et la vision artificielle, l’usine de modules LONGi de Jiaxing surmonte 7 problèmes d’automatisation de l’industrie des modules photovoltaïques, tels que les processus de laminage et d’assemblage, ce qui rend l’ensemble de la chaîne de production stable et la place en tête de l’industrie.

L’usine de fabrication de LONGi à Jiaxing couvre entièrement 20 processus. Elle déploie un total de 784 caméras, collectant des dizaines de milliers de points de données. Le processus alimenté par l’IA peut afficher en temps réel les tendances des changements anormaux et des changements de rendement des processus couverts pour aider à prendre des décisions rapides. Il peut analyser les causes de différents types de fissures cachées et de défauts de soudure et, associé à un système de connaissances spécialisées, recommander la meilleure solution pour résoudre rapidement les anomalies. En outre, le processus alimenté par l’IA peut identifier avec précision plus de 1 000 caractéristiques d’image sur la chaîne de cellules. Grâce au calcul de la similarité des caractéristiques, il peut également identifier les informations de la machine source de 12 chaînes de cellules toutes les 18 secondes.

La gestion intelligente du cycle de livraison de la production des commandes garantit une livraison dans les délais

L’usine de production a également introduit plus de 20 processus numériques tout au long de la chaîne de valeur de la production, de l’entreposage et de la logistique. Ils permettent de reconstruire le processus commercial de bout en bout, d’améliorer l’efficacité de l’entreposage et de la coordination, d’assurer une traçabilité complète des liens logistiques et de raccourcir le cycle de commande. Cela permet d’assurer une livraison dans les délais pour les clients du monde entier. Le site de production LONGi Jiaxing a déployé le premier système de calcul de plan de production de cellules solaires intelligent par IA développé par l’industrie. Ce système calcule le plan de production optimal afin d’obtenir une alimentation précise des modules et de réduire les pertes de puissance. LONGi estime qu’une alimentation précise des modules est essentielle à la maîtrise des coûts, car elle réduit le gaspillage d’énergie et les coûts des cellules.

“L’innovation est au cœur de la compétitivité des entreprises et constitue la force motrice inépuisable de leur développement durable. Dans l’industrie photovoltaïque, la capacité d’innovation technologique est particulièrement importante”, a déclaré Zhong Baoshen, président de LONGi. “Il est nécessaire d’accélérer la numérisation et le niveau de développement de l’intelligence d’une entreprise par le biais du Global Lighthouse Network initié par le WEF. Ces éléments sont importants pour la transformation et la mise à niveau de l’industrie de la fabrication photovoltaïque en général.”

Encadré

LONGi stimule le développement de la technologie solaire pour l’ensemble de l’industrie

LONGi s’engage à devenir un défenseur, un praticien et un leader du développement durable dans le domaine de l’énergie propre à l’échelle mondiale. Grâce à une R&D technologique continue et à des étapes importantes, l’entreprise améliore régulièrement l’efficacité de conversion des cellules solaires, réduit le coût de la production d’énergie photovoltaïque et réalise des réductions de coûts pour l’ensemble de l’industrie. Le leadership technologique de LONGi, une fois de plus souligné par la reconnaissance du WEF que l’entreprise a reçue en décembre 2023, contribue à la transition énergétique mondiale et aux objectifs de neutralité carbone.