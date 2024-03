8 FranÃ§ais sur 10 considÃ¨rent les EnR comme incontournables pour amÃ©liorer la performance Ã©nergÃ©tique de leur habitat

Qualit’EnR, l’organisme de qualification leader des énergies renouvelables du bâtiment, a publié le jeudi 7 mars dernier les résultats de la 13ème édition du baromètre « Les Français & les EnR face aux enjeux de la rénovation énergétique », en partenariat avec l’institut OpinionWay. Il ressort notamment de cette 2ème partie de l’étude que presque 8 Français sur 10 considèrent les énergies renouvelables comme incontournables pour améliorer la performance énergétique de leur habitat (79 % +2 v. 2023). Aujourd’hui, presque 1 Français sur 2 est équipé d’une solution EnR pour le chauffage, l’eau chaude ou l’électricité à son domicile (46 % +1 v. 2023). Si un taux d’équipement EnR record est atteint chez les Français en 2024, leur confiance envers les installateurs de solutions énergétiques a baissé de façon significative sur les 12 derniers mois (55 % -16 v. 2023).

En 2024, 55 % des Français ont confiance dans les installateurs d’équipements de chauffage, eau chaude et électricité en 2024. Après le pic enregistré en 2023 (71 % de confiance), la baisse de 16 points sur un an chez les « confiants » est notable et ramène à des niveaux enregistrés en 2011. En Centre-Val-de-Loire et Île-de-France la défiance vis-à-vis des installateurs est même majoritaire (55 % et 58 %). L’éco-délinquance et les difficultés rencontrés par certains concernant le versement des aides MaPrimeRénov’ peuvent expliquer cette tendance baissière.

Les Français & les installateurs : moins de confiance, plus d’exigence

Pour les Français l’exigence envers les installateurs concerne la qualité des prestations fournies…

52 % attendent une installation technique de qualité (-4 points v. 2023).

42 % souhaitent une maintenance et un service après-vente de qualité (-2 points v. 2023).

31 % espèrent être renseignés sur les aides disponibles et recevoir un accompagnement administratif (+1 point v. 2023).

… Et les références présentées par l’installateur

Presque 9 Français sur 10 ont davantage confiance en un installateur qualifié (79 % +1 point v. 2023) ou reconnu RGE (78 % +1 point v. 2023). 3 Français sur 4 ont davantage confiance en un installateur implanté près de chez eux (75 % +3 points v. 2023) et présentant des références de réalisations (75 % +1 point v. 2023). 58 % sont attentifs aux notes ou avis positifs des installateurs sur Internet (+1 point v. 2023).

Les Français unanimes en faveur du développement des filières EnR de chauffage, d’eau chaude et d’électricité !

98 % des Français encouragent le développement d’au moins une énergie renouvelable pour les solutions de chauffage, eau chaude et électricité (= v. 2023). Le solaire thermique (89 % +3 v. 2023), le photovoltaïque (86 % +3 v. 2023) et les Pompes à chaleur (82 % = v. 2023) sont particulièrement cités.

8 Français sur 10 estiment que les EnR sont incontournables pour améliorer la performance énergétique du bâtiment (79 % +2 v. 2023). Sont notamment cités les pompes à chaleur (81 % = v. 2023), le photovoltaïque (79 % +4 v. 2023), les poêles à bois (78 % +1 v. 2023). 82 % des Français choisiraient des équipement ENR s’ils devaient remplacer leurs installations actuelles (+2 v. 2023)

Les solutions EnR présentent de nombreuses qualités mais restent chères aux yeux des Français

87 % des Français trouvent que les EnR permettent de se sentir bien chez soi (+4 v. 2023).

86 % des Français pensent qu’elles sont respectueuses de l’environnement (+2 v. 2023).

84 % estiment qu’elles favorisent l’indépendance énergétique de la France (+3 v. 2023).

À l’inverse, presque 9 Français sur 10 trouvent que les EnR sont chères (89 % +1 v. 2023)

En 2024, on atteint un taux d’équipement record en solutions EnR chez les Français !

46 % des Français déclarent être équipés d’une solution ENR pour le chauffage, l’eau chaude et l’électricité à leur domicile (+1 v. 2023). Depuis plusieurs année, l’augmentation est douce mais constante. Dans le même temps, 37 % envisagent de s’équiper (-1 v. 2023). Parmi les solutions ENR, les Français disent être équipés en priorité de solutions bois énergie (41 %), pompes à chaleur (25 %), solaire thermique (11 %).

Encadré

52 % des Français s’inquiètent de leur capacité à faire face aux prochaines augmentations de leurs factures d’énergie

Dans la première partie de l’étude d’Opinion Way, il ressort notamment que les Français affectent désormais 20 % de leur budget au règlement de leurs factures d’énergie, ce qui constitue un niveau inédit pour ce type de dépenses. Et l’inquiétude est de mise puisque désormais plus d’1 français sur 2 s’inquiète de sa capacité à faire face aux prochaines augmentations sur ces factures (52 % +7 points v. 2023). Dans ce contexte, les travaux d’installation d’énergies renouvelables et de rénovation énergétique apparaissent comme un bon moyen de réduire les factures d’énergie. Il y a urgence. Trouver des sources d’économies dans ce secteur pour combler les déficits apparaît comme une injustice sociale et une faute politique. Les gouvernements devraient perdre cette habitude d’être fort avec les faibles et faible avec les forts…