Le Foot Solaire 2019 : un Ã©vÃ©nement sportif et solidaire !

Le 29 novembre s’est tenue la deuxième édition du Foot Solaire, tournoi de futsal organisé par Finergreen en partenariat avec Enerplan et le Syndicat des Energies Renouvelables. Pour la bonne cause avec le soutien à Synergie Solaire pour un projet à Madagascar ! Pour la deuxième année consécutive, Finergreen s’est associé aux deux syndicats des professionnels des énergies renouvelables pour organiser le FOOT SOLAIRE 2019, qui a eu lieu fin novembre. Le tournoi, qui s’est déroulé à l’Urban Soccer d’Aubervilliers, a été une grande réussite puisqu’il a permis à 45 équipes (contre 25 l’année précédente) de se retrouver pour une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité ! Ainsi, près de 400 personnes issues de 36 entreprises du secteur du solaire et plus largement des énergies renouvelables se sont rencontrées et se sont disputées la victoire !

Nouveauté de cette année, cette édition a également été l’occasion d’allier sport et solidarité, puisqu’elle a permis à toutes les entreprises participantes d’apporter leur soutien à la fondation Synergie Solaire en l’accompagnant dans le financement du projet de construction, d’électrification solaire et d’adduction d’eau du collège agricole de Manganoro à Madagascar. En effet, 30% des frais d’inscription au tournoi ayant été reversés à Synergie Solaire, la fondation a reçu un soutien de 13 500 euros pour ce projet ! Après quatre heures de match et de belles performances de la part de tous les joueurs (et supporters !), c’est finalement Akuo Energy qui a remporté la victoire, suivi d’Eolfi et de Voltalia.

Finergreen remercie chaleureusement toutes les entreprises participantes pour leur motivation et leur performance, et les remercie d’avoir fait de cet événement un tel succès : H2AIR, Baywa, Cap Vert Energie, Engie, Smart Energies, Total Quadran, LPA, Mirova, Green Yellow, Rgreen, Photosol, Voltalia, Gowling WLG, Eolfi, Rina, BYES, Générale du Solaire, Amarenco, Huawei, Everoze, Neoen, Total Eren, Technique Solaire, Eolfi, Reservoir Sun, Tenergie, Green Solver, Syndicat des ENR, Voltalia, Akuo, Groupe CVE, Apex, Watson Farley, Lendopolis, H3P, Reden Solar, Luxel, Pexapark ; ainsi que toute l’équipe de l’Urban Soccer pour leur organisation et leur disponibilité ! Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition !