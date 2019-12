Le bÃ¢timent du futur passera par lâ€™autoconsommation

Le SERCE s’est associé aux autres organisations professionnelles de la filière électrique (FFIE, FIEEC, GIMELEC, IGNES, PROMOTELEC,, UFE) et leurs adhérents, pour mener une étude autour des leviers à actionner pour accélérer la transformation du bâtiment et atteindre les objectifs d’innovation sociétale, énergétique et climatique. Basés sur les usages actuels et futurs du bâtiment, ces leviers doivent faciliter la transformation du secteur. La filière électrique propose ainsi 6 recommandations, déclinées en 21 mesures concrètes pour garantir que le bâtiment soit au rendez vous du monde de demain.

Focus sur la sixième recommandation qui vise à accompagner les évolutions de la société en facilitant l’adoption des nouvelles solutions. Constat de l’étude, la numérisation accélère le développement de nouveaux services dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. « 87 % des Français sont prêts à changer leurs habitudes de consommation pour s’adapter à une production locale d’énergie, par exemple par le développement de l’autoconsommation collective ou de l’électro-mobilité. Des solutions nouvelles comme la blockchain faciliteront le développement de ces services en termes juridiques et de cybersécurité. Le bâtiment devient une brique intelligente du réseau, notamment grâce au développement du véhicule électrique. Cela facilite par exemple l’intégration des énergies renouvelables et le développement de services rendus aux réseaux électriques (solutions smartgrids) ».

De ce constat découlent deux mesures concrètes :

19- Faciliter l’intégration de solutions de la mobilité électrique en simplifiant le parcours d’installation des bornes de recharge dans tous les bâtiments neufs et existants.

20 – Faciliter l’installation de solutions d’autoconsommation et de pilotage/stockage de l’énergie en levant les freins administratifs et réglementaires.

A n’en pas douter l’énergie solaire sera l’un des piliers énergétiques du bâtiment de demain…

<a href=”http://www.serce.fr/pdf/web/viewer.html?file=/fichiers/20191203082316_Synthese__Etude_e%CC%81lectricite%CC%81_pour_le_ba%CC%82timent_Filiere_Electrique_dec_2019.pdf“>Consulter l’étude…</a>