ees Europe 2020: l’industrie du stockage profite de lâ€™essor des Ã©nergies renouvelables

Après être restés à un niveau stable mais élevé en 2018, l’expansion mondiale de la capacité en énergies renouvelables a repris une bonne vitesse de croisière cette année. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le déploiement de nouvelles capacités aura augmenté d’un peu moins de 12% en 2019 par rapport à l’année précédente, ce qui représente le taux de croissance le plus élevé depuis 2015. L’agence prévoit un total de près de 200 gigawatts de capacité qui seront ajoutés dans le monde entier, principalement grâce au photovoltaïque et à l’énergie éolienne. L’AIE prévoit que le marché mondial de l’énergie photovoltaïque augmentera de plus de 17% cette année par rapport à 2018. Comme en 2018, les nouvelles installations solaires dépasseront à nouveau la barre des 100 gigawatts au niveau mondial en 2019. L’AIE considère les technologies renouvelables comme les piliers essentiels des efforts mondiaux visant à lutter contre le changement climatique et à réduire la pollution atmosphérique et donner à tous un accès à l’énergie.

Les systèmes de stockage d’énergie électrique sont la clé pour atteindre les objectifs de protection du climat

Selon Bloomberg New Energy Finance (BNEF), la baisse continue des coûts se traduira par une énergie renouvelable, soutenue par des systèmes de stockage de batteries lithium-ion, représentant 48% de toute l’énergie générée dans le monde d’ici 2050 (actuellement 7%). Le photovoltaïque et l’énergie éolienne sont déjà les sources d’électricité les moins chères dans les deux tiers des pays du monde. Comme l’ont expliqué les analystes du BNEF dans leur dernière prévision relative aux nouvelles perspectives énergétiques, l’Europe sera le principal promoteur de la décarbonisation dans le monde. Ils s’attendent à ce que les prix du carbone et les autres mesures de soutien conduisent à ce que le continent génère 92% de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2050. Les prévisions prévoient également que le pétrole ne sera plus utilisé comme source d’énergie au milieu du siècle et que le charbon – qui génère actuellement 37% de l’ensemble de l’électricité – ne sera utilisé que pour satisfaire 12% de nos besoins en électricité.

Grands projets de stockage sur réseau et solutions innovantes

La transition énergétique échouerait sans stockage d’énergie, raison pour laquelle le nombre de nouveaux projets de stockage à grand volume est en augmentation. Aux Pays-Bas, le groupe énergétique Vattenfall a dépensé près de 60 millions d’euros pour la construction d’un parc éolien de 22 mégawatts, d’une installation photovoltaïque de 38 mégawatts et d’un système de stockage de batteries de 12 mégawatts. La première centrale entièrement hybride de la société de services publics devrait également servir de modèle à ce que l’Allemagne pourrait réaliser sans l’aide de subventions à partir de 2020. En particulier, Vattenfall a à sa portée les gisements houillers allemands, estimant que les anciennes offres de terrains miniers potentiel énorme pour le photovoltaïque et l’énergie éolienne. L’entreprise de services publics Allgäuer Überlandwerke (AÜW) a construit une centrale hybride dotée d’un nouveau système de stockage de batteries relié à une turbine à gaz.

Selon AÜW, il s’agit de la première usine de ce type en Allemagne à avoir été approuvée pour le marché de la réserve de contrôle primaire. Le système de stockage d’énergie a été mis en service en août 2018 dans les locaux d’AÜW à Sulzberg, en Allemagne, avec une puissance de 16 MW et une capacité de 8,5 MWh. La société utilise actuellement le système de stockage sur batterie pour stabiliser le réseau électrique.

Depuis la mise en service de la grosse batterie Tesla en Australie, ses performances et son modèle commercial ont été une source de fascination pour le secteur. Le fondateur et PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment confirmé que l’installation, d’un montant de 95 millions de dollars, serait rentabilisée en quelques années. Détenu et exploité par Neoen Australia, le système de stockage de batteries reçoit des paiements annuels de quatre millions de dollars du gouvernement pour la fourniture de services de réseau.

La communauté de stockage fournit une puissance d’équilibrage à l’aide d’un système de stockage d’énergie de réseau virtuel

Les unités de stockage solaires privées sont impliquées dans un projet pilote de gestion de la congestion mené par les opérateurs de réseau TransnetBW et Netze BW. La nouvelle plate-forme numérique DA / RE utilise ces installations de stockage comme une batterie virtuelle pour développer de nouvelles stratégies de gestion de la congestion. Un système de contrôle intelligent charge ou décharge les systèmes de stockage solaire décentralisés dans la région selon les besoins, par exemple pour détourner de l’énergie des nœuds de réseau surchargés. Plus un périphérique de stockage est proche d’une zone encombrée, plus il peut intervenir efficacement pour alléger la charge de l’ensemble du réseau électrique. Le projet pilote, lancé en avril 2019, est soutenu par le ministère de l’Environnement du Bade-Wurtemberg. Outre divers opérateurs de réseau et d’usines, la société sonnen participe au projet avec une centrale virtuelle composée entièrement de systèmes de stockage domestiques décentralisés.

Nouveaux modèles commerciaux et entreprises innovantes sur ees Europe

Ces exemples innovants démontrent à quel point le marché du stockage connaît un dynamisme incroyable et qu’un nombre croissant de nouvelles solutions sont développées pour stocker les quantités croissantes d’énergie électrique générée et pour la rendre disponible en fonction de la demande. CATL, BYD, Samsung SDI et LG Chem, en passant par Tesla, SAFT, Varta, Sonnen, E3DC, Solarwatt et SENEC, les leaders du marché du stockage se retrouveront à nouveau au salon ees Europe à Messe München du 17 au 19 juin 2020 pour présenter leurs solutions et leurs idées commerciales à un public d’experts.