Rencontre avec les Constantin, les Robinson des Deux-SÃ¨vres

Faire le choix de vivre de manière totalement autonome en énergie avec trois enfants est certainement une aventure. La famille Constantin s’est installée en 2014 sur un site présentant la particularité de ne pas être raccordé aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité et de gaz. Une manière de mieux raisonner sa consommation et de s’affranchir des abonnements d’énergie. Une famille de Robinson en autonomie au cœur des Deux-Sèvres qui dispose de son petit confort grâce à l’énergie solaire…

Lors de son installation loin de tout, la famille Constantin s’est équipée d’une petite installation solaire. Celle-ci est vite devenue insuffisante pour répondre aux besoins de la famille qui a fait appel à l’entreprise Eklor pour concevoir un nouveau système afin d’améliorer son confort tout en conservant son indépendance énergétique.

A l’occasion de la mise en service de la nouvelle installation solaire par les équipes techniques de l’entreprise niortaise, Miguel Constantin a accepté de partager son expérience :

Le déclic est arrivé lorsque nous avons fait l’acquisition d’une machine à laver. Nous ne pouvions l’utiliser chez nous faute d’un apport suffisant en électricité. Nous sommes autonomes en eau : une cuve enterrée récupère l’eau de pluie de la toiture et nous avons également un puits. Mais la pompe qui nous permet d’utiliser l’eau de ce puits représente un gros poste d’énergie. Ce qui signifie que pour les lessives il faut la puissance pour faire tourner la machine et pour actionner la pompe ! Nous avons un groupe électrogène qui prend le relais de la batterie mais notre objectif c’est aussi de ne plus avoir à mettre ce groupe en route quand nous avons besoin d’eau et d’électricité. Depuis que nous sommes sur ce terrain nous avons par exemple une vraie salle de bain mais qui nécessite beaucoup de manipulation et d’anticipation. La nouvelle installation va changer beaucoup de choses et simplifier considérablement cette gestion. Je plaisante en disant cela mais on entre enfin dans le XXIème siècle !

L a solution tracker proposée par Eklor pour optimiser la production

La solution technique proposée a été calculée pour une consommation de 2,6 kWh journalière maximale via une installation de six panneaux photovoltaïques à technologie bifaciale TRINA SOLAR dont quatre montés sur un tracker solaire. Le tracker ou suiveur solaire à deux axes permet de suivre la course du soleil avec une inclinaison adaptée des panneaux pour capter le maximum de lumière et optimiser la production d’énergie photovoltaïque tout au long de la journée. Le rendement des panneaux est donc nettement amélioré (69% en plus en été et 45% en moyenne sur l’année) grâce à ce système dont la trajectoire est paramétrée sur-mesure en fonction des particularités du site. L’énergie en surplus est stockée dans une nouvelle batterie de 10 kWh offrant jusqu’à 3 jours d’autonomie. L’ensemble du système est piloté à distance grâce à la technologie Victron (onduleur, régulateurs MPPT et boîtier dernière génération Cerbo GX). Avec ce mode de vie, chaque geste du quotidien doit être anticipé : brancher un appareil électrique, laver son linge, se doucher. Toutes ces actions a priori anodines ont un impact énergétique qui reste difficilement mesurable pour la plupart des personnes qui fonctionnent avec des installations raccordées au réseau de distribution. « Vivre en autonomie est une super expérience, un vrai choix ! On prend conscience de notre consommation d’énergie car en général on ne se rend pas compte concrètement de ce que cela représente. C’est une manière de se responsabiliser, de réfléchir à notre consommation. Ce n’est d’ailleurs pas toujours évident de savoir ce qu’un appareil consomme réellement lorsqu’on l’achète, car finalement l’énergie c’est un peu quelque chose d’automatique quand on y a accès de manière illimitée. Nous avons fait le choix de réguler notre consommation, contrairement à une maison où l’on ne regarderait pas forcément dans le détail » poursuit le papa Robinson.

La consommation d’électricité a augmenté pendant la pandémie

La question du dimensionnement est donc centrale lors du choix d’un système de production d’électricité photovoltaïque, c’est encore plus vrai dans le cas d’une installation non raccordée au réseau, dite « isolée ». La production solaire doit impérativement couvrir les besoins du foyer car ici, pas de réseau pour apporter le complément d’énergie ! Il est donc essentiel de faire appel à un professionnel pour réaliser des études afin de déterminer le système adapté en se basant sur des données de consommation réelle. Dans le cas de la famille Constantin, les besoins ne sont plus les mêmes depuis que les enfants ont grandi. D’autres facteurs entrent en jeu, la récente crise sanitaire a également bouleversé leurs habitudes. Il est donc devenu urgent d’augmenter leur installation solaire en faisant appel à une entreprise spécialisée.

« Les enfants grandissant et la vie évoluant notre ancien système présentait des limites. Avec le confinement tout le monde vivait à la maison et travaillait sur son ordinateur, quand il y a dix ans il n’y avait qu’un ordinateur familial. Cette période nous a vraiment obligés à réfléchir à toute action dans la maison. Nous avons un inconvénient ici, car le site est très beau – même si c’est subjectif ! – mais il est aussi encaissé. Nous sommes dans un vallon donc on perd facilement une à deux heures par jour d’ensoleillement le matin et le soir, avec des journées d’hiver déjà très courtes. L’intérêt du tracker est qu’il va jouer avec cette topographie pour optimiser l’exposition des panneaux et produire le maximum d’énergie. Cela va aussi nous permettre de stocker 2,5 fois plus d’énergie qu’auparavant. Nous avions envie d’un système qui dure et qui nous simplifie la vie ».

L’alliance du confort et de l’autonomie

Le constat de Miguel Constantin c’est aussi l’accès simplifié à l’énergie solaire depuis quelques années et la présence de professionnels qualifiés locaux, un atout pour envisager sereinement un nouveau projet dans le photovoltaïque. Il conclut : « Lorsque nous nous sommes lancés il y a plus de dix ans le solaire était plus compliqué. A l’époque nous avions fait les choses nous-mêmes car les électriciens autour de nous ne connaissaient pas le 12V et nous n’avions pas accès au réseau de spécialistes qui existe aujourd’hui. Nous avons eu des difficultés à trouver quelqu’un à qui demander conseil. Maintenant c’est plus simple de trouver le bon contact. Faire les choses soi-même c’est aussi un frein lorsqu’il y a un problème avec l’installation, on est seul face à ce problème qu’il faut essayer de comprendre.

Malgré tout nous sommes ravis du choix que nous avons fait. Je trouve ça exceptionnel de se dire qu’aujourd’hui nous sommes autonomes pour tout. Et désormais avec la nouvelle installation on allie autonomie et confort, c’est une vraie évolution ! »