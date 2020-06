Le financement participatif rÃ©siste Ã  la crise : Lendopolis passe le cap des 60 millions dâ€™euros collectÃ©s

Lendopolis, la plateforme de financement participatif rémunéré entre entreprises et particuliers du Groupe KissKissBankBank & Co et filiale à 100% de La Banque Postale, vient de franchir la barre des 60 millions d’euros collectés ! Lendopolis offre une véritable alternative aux Français souhaitant diversifier leur épargne en investissant dans les énergies renouvelables. Dans ce contexte financier versatile, Lendopolis tire habilement son épingle du jeu en proposant des placements à impact pour les Français.

60 millions d’euros collectés depuis 2014

Plateforme d’investissement participatif dédiée aux énergies renouvelables et à l’immobilier, Lendopolis a collecté 60 millions d’euros à travers 323 projets financés depuis sa création en 2014. Le segment des énergies renouvelables connaît une forte croissance sur la plateforme de Lendopolis en offrant à sa communauté la possibilité de financer la construction de centrales solaires ou éoliennes. A la recherche de placements éthiques et transparents, les Français sont de plus en plus nombreux à être séduits par le financement de projets responsables qui donnent du sens à leur épargne.

Grâce à un ticket minimum de 20 euros, ils peuvent investir directement dans l’économie réelle à travers des placements présentant des profils de risque relativement limités et un rendement attractif (en moyenne 5% bruts par an). Décorrélés des marchés financiers, ces placements sont particulièrement attractifs dans un contexte d’incertitude boursière. Fort de ces 60 millions collectés, Lendopolis s’affirme aujourd’hui comme l’un des principaux acteurs français du financement participatif des énergies renouvelables.

Des collectes dédiées à l’Outre-Mer auréolées de succès

Récemment bouclées, ce sont les 3 collectes réservées géographiquement à la Guadeloupe et à la Réunion pour le financement de centrales solaires qui ont permis de passer le cap des 60 millions d’euros fin mai. Lendopolis participe activement à la transition énergétique dans les îles puisque dans ces territoires, l’électricité est principalement dépendante de groupes électrogènes fonctionnant au gasoil. Chaque nouvelle centrale solaire contribue ainsi à faire baisser les émissions de CO2 en Guadeloupe et à la Réunion, l’électricité produite venant se substituer à celle liée au gasoil.

D’un montant de 157 00 euros, la collecte pour la Réunion a été bouclée en 25 jours tandis que les deux collectes dédiées à la Guadeloupe – d’un montant de 110 000 euros et de 127 000 euros – ont elles été finalisées en 54 jours. Le succès rencontré par ces projets témoigne une fois de plus de l’engouement des Français pour les placements responsables et de leur volonté de s’approprier les enjeux de la transition énergétique.

L’investissement sous forme d’actions désormais disponible

Depuis peu, Lendopolis propose un nouvel outil d’investissement spécifique aux énergies renouvelables : les actions. Le financement participatif sous formes d’actions permet d’investir dans une entreprise en échange d’une partie de son capital. Les investisseurs deviennent alors actionnaires de la société de leur choix. En participant à ces collectes, les investisseurs financent le projet via une société intermédiaire créée spécialement pour cette occasion et gérée par Lendopolis. Un cadre juridique spécifique permet de décorréler la performance du placement de celle de l’entreprise et de garantir une traçabilité encore plus forte : les investisseurs sont certains que les fonds seront utilisés pour financer ce projet d’énergies renouvelables puisqu’ils investissent dans une société dédiée uniquement à ce projet.

Les deux premières collectes en actions proposées par Lendopolis pour financer la construction de centrales solaires ont largement séduit la communauté. La collecte réservée à la Drôme, d’un montant de 30 000 euros, et celle réservée à la Dordogne, d’un montant de 25 00 euros ont remporté un franc succès ! Une véritable preuve de l’engouement de la communauté pour ce nouvel outil d’investissement qui confirme, plus largement, l’attractivité des placements responsables en cette période d’incertitude financière.