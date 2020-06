Elisabeth Borne dÃ©voile plus de 300 nouveaux projets laurÃ©ats des AO CRE sur les bÃ¢timents

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, a désigné 306 projets lauréats pour l’énergie photovoltaïque sur bâtiment, pour une puissance de 152 MW. Ces lauréats vont bénéficier d’un soutien public pour l’électricité renouvelable produite. Ils contribueront ainsi à l’atteinte des objectifs français de production d’électricité renouvelable, conformément à la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) récemment publiée.

« Alors que nous entrons dans une phase de reprise progressive de l’activité, nous poursuivons nos échanges avec la filière des énergies renouvelables pour la soutenir, pour identifier les freins à cette reprise et pour donner de la visibilité sur les prochains mois. La PPE doit en cela être un élément structurant du futur plan de relance, la transition énergétique étant à la fois un défi à relever collectivement et une opportunité pour notre économie. » a déclaré aujourd’hui Élisabeth Borne. Le prix moyen de cet appel d’offres est de 93,98 €/MWh pour la famille des projets d’une puissance entre 100 kWc et 500 kWc et 83,06 €/MWh pour la famille entre 500 kWc et 8 MWc.

Cette désignation se fera de manière dématérialisée grâce à un nouvel outil développé par le ministère de la Transition écologique et solidaire afin de faciliter et d’accélérer les interactions entre les porteurs de projets et l’administration. En complément, afin de soutenir les porteurs de projets d’énergies renouvelables confrontés à des difficultés du fait de la crise sanitaire, le ministère a pris diverses mesures de simplification, notamment en accordant des délais supplémentaires pour finaliser et mettre en service les projets. A la suite de la publication du décret portant la Programmation pluriannuelle de l’énergie, le ministère a également mis en consultation les projets de cahiers des charges de la deuxième PPE, afin de recueillir les propositions des parties prenantes.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Laur%C3%A9ats%20de%20la%20dixi%C3%A8me%20p%C3%A9riode%20de%20l%27appel%20d%27offres%20PV%20sur%20b%C3%A2timent.pdf