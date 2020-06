Alliance «Solar Manufacturing Accelerator» et ESMC/ETIP : une usine de 2 GW en projet en France

Le Conseil européen de l’industrie du solaire (ESMC) et la plateforme européenne de technologie et d’innovation PV (ETIP PV) se joignent à Solar Manufacturing Accelerator, une initiative de SolarPower Europe visant à accélérer le déploiement de projets de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques en Europe.

Cette nouvelle plate-forme démontre l’ambition croissante des acteurs européens de l’énergie solaire photovoltaïque de s’appuyer sur la dynamique de la fabrication solaire en Europe. ESMC et ETIP PV ont accepté l’invitation de SolarPower Europe pour soutenir l’initiative et aideront à coordonner la partie amont de la chaîne de valeur photovoltaïque de l’UE ainsi qu’à contribuer à renforcer les liens entre l’accélérateur et le secteur de la recherche photovoltaïque. ESMC et ETIP PV sont les derniers à rejoindre l’initiative, en partenariat avec l’Institut français de recherche IPVF, leader de la coalition «Solar Europe Now», qui a rejoint l’accélérateur en mai.

Une usine possible de 2 GW en France

Andre Langwost, secrétaire général de l’ESMC, a déclaré: «Le Solar Manufacturing Accelerator »est une excellente initiative qui vise à soutenir le développement solaire à grande vitesse en Europe. Nous avons besoin d’un rythme de déploiement accéléré pour atteindre les objectifs énergétiques définis dans le Green Deal européen. L’excellente étude de SolarPower Europe et de l’Université de Technologie de Lappeenranta (LUT) a démontré qu’en 20 ans, l’énergie solaire fournira plus de 60% d’énergie au système européen. Nous ne pouvons plus attendre pour atteindre cet objectif. Une étape importante a été franchie hier lors de l’assemblée générale de l’ESMC, avec l’annonce d’une nouvelle usine possible de 2 GW en France. C’est le genre de projets dont nous avons besoin pour lancer la nouvelle ère solaire! »

Marko Topič, président d’ETIP PV, a déclaré: «La recherche de niveau mondial telle qu’elle est disponible en Europe est cruciale pour le succès à long terme des initiatives de fabrication dans le secteur photovoltaïque hautement compétitif et innovant rapidement. ETIP PV a toujours connecté la recherche et l’industrie et est également heureux de le faire dans l’accélérateur. »

Sécurité de l’approvisionnement et création d’emplois hautement qualifiés

Aurelie Beauvais, PDG par intérim de SolarPower Europe, a déclaré: «Nous sommes ravis que ESMC et ETIP PV se joignent à l’initiative« Solar Manufacturing Accelerator »et savent qu’ils seront tous deux de précieux partenaires pour les travaux à venir. Alors que la nouvelle stratégie industrielle de la Commission européenne commence à prendre forme, nous devons travailler ensemble pour rétablir une chaîne de fabrication solaire robuste en Europe, reconnaissant la contribution stratégique de l’industrie solaire à la réussite d’un accord vert européen. Parallèlement au déploiement massif de capacités solaires dans les décennies à venir, nous avons besoin d’un engagement politique fort en faveur de la fabrication industrielle solaire en Europe, qui garantira la sécurité de l’approvisionnement et la création d’emplois hautement qualifiés. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur «l’accélérateur de fabrication solaire», afin de renforcer les technologies solaires et les écosystèmes de R&D de pointe en Europe, avant le lancement du «Forum industriel» de la Commission en septembre 2020. »

Le «Solar Manufacturing Accelerator» est une initiative coordonnée par SolarPower Europe. Il est ouvert à toutes les entreprises et organisations intéressées par le développement ou le partenariat sur des projets de fabrication solaire. La plateforme couvrira un large portefeuille de projets européens de fabrication d’énergie solaire en identifiant des partenaires et en contactant des investisseurs financiers, dans le but global d’augmenter le nombre de projets de fabrication d’énergie solaire photovoltaïque en Europe et de contribuer au succès de l’accord vert européen.