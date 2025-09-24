Le film Rembrandt dans le viseur des tenants de lâ€™atome

La filiÃ¨re du nuclÃ©aire serait-elle un tantinet Ã cran en ce momentÂ ? Jusquâ€™Ã lancer un avertissement au public pour la sortie du film “Rembrandt” : Les Voix du NuclÃ©aire appellent Ã distinguer fiction et rÃ©alitÃ© scientifique ! Ã€ l’occasion de la sortie en salles le 24 septembre du film de Pierre Schoeller, l’association rappelle les faits sur l’Ã©nergie nuclÃ©aire face au changement climatique.Â Â

Ã€ l’occasion de la sortie du film “Rembrandt” de Pierre Schoeller (avec Romain Duris, Camille Cottin et Denis PodalydÃ¨s), Les Voix du NuclÃ©aire souhaitent rappeler l’importance d’une information scientifique rigoureuse sur l’Ã©nergie nuclÃ©aire, particuliÃ¨rement dans le contexte du changement climatique. La nuclÃ©osphÃ¨re se mobilise comme jamais et dans des proportions hallucinantes. Et les gars, câ€™est juste un filmÂ !

Un enjeu d’information publique

Si Les Voix du NuclÃ©aire affirment respecter pleinement la valeur artistique de cette Å“uvre de fiction, elles estiment essentiel de rÃ©tablir certains faits scientifiques concernant l’Ã©nergie nuclÃ©aire, afin que le public puisse faire la distinction entre crÃ©ation artistique et rÃ©alitÃ© technique et ainsi Ã©viter toute forme de dÃ©sinformation. Cette distinction manque particuliÃ¨rement quand le film fait lâ€™amalgame entre catastrophe nuclÃ©aire et catastrophe climatique, alors que le nuclÃ©aire est une des rares solutions, justement, qui pourrait nous permettre dâ€™Ã©viter le pire. Enfin nous regrettons, la prÃ©sentation qui est faite du mÃ©tier et de la culture des ingÃ©nieurs qui ne feraient preuve ni dâ€™esprit critique ni dâ€™esprit dâ€™initiative et se laisseraient enfermÃ©s par leurs outils comme par lâ€™organisation Ã laquelle ils appartiennent.

RÃ©tablir les faitsâ€¦ en attaquant les renouvelables

Pour Les Voix du NuclÃ©aire, quand la fiction brouille la rÃ©alitÃ© Le film “Rembrandt” s’ancre dans le monde rÃ©el (rÃ©fÃ©rences d’actualitÃ©, chercheur climatologue jouant son propre rÃ´le, focus sur EDF et les EPR) donnant l’impression que les faits prÃ©sentÃ©s correspondent Ã la rÃ©alitÃ©. Pourtant, le film prend des libertÃ©s importantes sur des aspects essentiels. Le film prÃ©sente une industrie qui dÃ©velopperait “la culture du secret”. Le nuclÃ©aire civil franÃ§ais est particuliÃ¨rement transparent. Chaque incident significatif est rendu public et toutes les activitÃ©s sont surveillÃ©es par l’AutoritÃ© de SÃ»retÃ© NuclÃ©aire et de la Radioprotection (ASNR), entitÃ© indÃ©pendante avec un pouvoir de contrÃ´le Ã©tendu, nous disent Les Voix du NuclÃ©aire. Et pourtant que dâ€™opacitÃ© autour de lâ€™EPR de Flamanville. Et puis vous vous souvenez du nuage qui sâ€™est arrÃªtÃ© Ã la frontiÃ¨re allemande au printemps 1986 aprÃ¨s Tchernobyl. Quel mensongeÂ !

Les Voix du NuclÃ©aire nâ€™ont pas non plus aimÃ© le scÃ©nario catastrophe. Tu mâ€™Ã©tonnesÂ ! Le film Ã©voque des black-outs causÃ©s par des Ã©vÃ©nements climatiques extrÃªmes, en se focalisant uniquement sur le nuclÃ©aire. Pour Les Voix du NuclÃ©aire, la rÃ©alitÃ© est tout autre. La vulnÃ©rabilitÃ© comme les impacts concernent davantage les rÃ©seaux Ã©lectriques et les Ã©nergies renouvelables intermittentes. Et une premiÃ¨re balle perdue pour les EnR qui sont variables et non pas intermittentes. Lâ€™accident vÃ©cu dans le film est fantasmÃ©. Le film Ã©voque un accident “pire que Fukushima”. Argument des Voix du NuclÃ©aireÂ : ce scÃ©nario ne correspond Ã aucune rÃ©alitÃ© physique des centrales nuclÃ©aires. RassurantÂ ! Comme si Fukushima Ã©tait anecdotiqueâ€¦ Etc, etc…

Â«Â Ce nâ€™est plus votre mari l’homme aimÃ© qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient de contaminationÂ Â»

Les faits rien que les faits. Sur l’environnement, Les Voix du NuclÃ©aire affirment que l’Ã©nergie nuclÃ©aire prÃ©sente l’empreinte carbone, et plus gÃ©nÃ©ralement environnementale (artificialisation, consommation de ressources, pollutions), la plus faible de toutes les sources d’Ã©nergie, y compris comparÃ©e Ã l’Ã©olien et au solaire. DeuxiÃ¨me balle perdue pour les EnRâ€¦ Et quid des dÃ©chetsÂ ? Lâ€™Ã©nergie nuclÃ©aire constituerait, avec l’hydroÃ©lectricitÃ©, la seule solution permettant la fermeture dÃ©finitive des centrales fossiles. Rien que Ã§aÂ ! Sur la sÃ©curitÃ©. Le bilan sanitaire du nuclÃ©aire, accidents inclus, reste le meilleur parmi toutes les formes d’Ã©nergie. Lire ou relire la Supplication de Svetlana Alexievitch prix Nobel 2015 de littÃ©rature pour lâ€™ensemble de son Å“uvre. Â«Des bribes de conversations me reviennent en mÃ©moire… Quelqu’un m’exhorte : – Vous ne devez pas oublier que ce n’est plus votre mari, l’homme aimÃ© qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient de contamination. Vous n’Ãªtes pas suicidaire. Prenez-vous en main! Â» BouleversantÂ ! Sur l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique : Le nuclÃ©aire permet de rÃ©duire la dÃ©pendance europÃ©enne aux Ã©nergies fossiles importÃ©es, renforÃ§ant ainsi notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Dâ€™oÃ¹ vient lâ€™uraniumÂ ?

Une rÃ©ponse factuelle complÃ¨te le 24 septembre

Le jour de la sortie du film, le site Face au NuclÃ©aire a publiÃ© une analyse dÃ©taillÃ©e de tous les Ã©lÃ©ments techniques Ã©voquÃ©s dans le film, distinguant faits avÃ©rÃ©s, approximations et Ã©lÃ©ments purement fictionnels. “Notre objectif n’est pas de critiquer une Å“uvre artistique, mais d’offrir au public les clÃ©s pour comprendre les enjeux rÃ©els de notre transition Ã©nergÃ©tique”, dÃ©clare Myrto Tripathi, prÃ©sidente des Voix du NuclÃ©aire. Il en va dâ€™un enjeu dÃ©mocratique. Face aux dÃ©fis climatiques, l’accÃ¨s Ã une information scientifique fiable constitue un enjeu dÃ©mocratique majeur. Le World Economic Forum a d’ailleurs en 2025 classÃ© la dÃ©sinformation en tÃªte des cinq plus grands risques mondiaux de court terme. Mais elle est oÃ¹ la dÃ©sinformationÂ ? Dans une pure fiction projetÃ©e au cinÃ©ma ou dans un fact checking idÃ©ologique, spÃ©cieux et tronquÃ© dâ€™une Å“uvre artistique de divertissementÂ ? A travers une telle rÃ©action, les laudateurs du nuclÃ©aire ne font finalement quâ€™avaliser les peurs qui assaillent les populations au sujet de lâ€™atome. A dÃ©faut de rassurer, cette dÃ©fense disproportionnÃ©e ne fait quâ€™entretenir la suspicion dâ€™une Ã©nergie pas si anodine que cela â€¦

faceaunucleaire.fr/le-film-rembrandt-et-sa-vision-du-nucleaire/