ARMOR BATTERY FILMS inaugure sa nouvelle usine 4.0. dÃ©diÃ©e au secteur de la batterie

Le 24 septembre dernier, aprÃ¨s 20 mois de travaux et les premiers mois de mise en route, ARMOR BATTERY FILMS, une entreprise dâ€™ARMOR GROUP Ã lâ€™amont de la filiÃ¨re batterie, a inaugurÃ© son tout nouveau site industriel. Avec lâ€™ambition dâ€™accompagner la croissance des fabricants de batteries dans le monde, ARMOR BATTERY FILMS multiplie par 5 sa capacitÃ© de production et vise Ã atteindre 100 Mâ‚¬ de chiffre dâ€™affaires dâ€™ici 10 ans.

DÃ©diÃ© Ã la production de collecteurs de courant revÃªtus, le nouveau site est Ã©quipÃ© de lignes de production 4.0. totalement automatisÃ©es. Il dispose ainsi dâ€™une capacitÃ© de production de 150 millions de mÂ² enduits/an, ce qui correspond Ã 40 GWh. Cette capacitÃ© suffirait Ã produire lâ€™Ã©quivalent de lâ€™Ã©nergie de batteries de 50 kWh de 800 000 vÃ©hicules Ã©lectriques, soit 2/3 de lâ€™actuel parc de VE franÃ§ais. Le bÃ¢timent dâ€™une surface de 8 000 mÂ² est conÃ§u pour fonctionner 24h/7j et comprend un atelier de formulation des encres et des primaires, trois ateliers dâ€™enduction et de dÃ©coupe ainsi quâ€™un grand magasin de stockage. Lâ€™ensemble permet dÃ©sormais Ã ARMOR BATTERY FILMS dâ€™industrialiser rapidement les nouveaux primaires formulÃ©s et de sâ€™adapter aux besoins spÃ©cifiques quelques soit le type d’acteurs, que ce soit des start-up ou des industriels Ã plus gros volumes qui commercialisent leurs batteries pour les applications sur les vÃ©hicules. Le montant de lâ€™investissement de 37 Mâ‚¬ est le plus important rÃ©alisÃ© en une seule fois par ARMOR GROUP, avec prÃ¨s de 10 % soutenu par lâ€™appel Ã projets Â« PremiÃ¨re usine Â» dans le cadre du plan dâ€™investissement France 2030.

Un site industriel qui combine innovation et compÃ©titivitÃ©

Le 1er Ã©tage, entiÃ¨rement dÃ©diÃ© aux activitÃ©s de R&D, dispose de trois laboratoires, dont une salle anhydre. Ainsi les Ã©quipes R&D disposent de toutes les conditions nÃ©cessaires pour dÃ©velopper et tester en condition rÃ©el des nouveaux collecteurs de courant revÃªtus : technologies LFP et NMC pour des applications mass market, ou bien pour des applications plus spÃ©cifiques comme le sodium-ion, le lithium-sulfureâ€¦ ainsi que des applications dry process en apportant plus dâ€™adhÃ©rence. Â« Nous sommes trÃ¨s fiers de ses nouveaux Ã©quipements, qui nous permettent de dÃ©velopper des produits rÃ©pondant en tout point au besoin de nos clients fabricants de batterie. Nous avons dÃ©sormais la capacitÃ© de proposer des produits Ã nos clients avec des design plus avancÃ©s quâ€™auparavant, tout en amÃ©liorant notre prÃ©cision et la qualitÃ© de nos produits Â» dÃ©clare Pierre Guichard, responsable RDI dâ€™ARMOR BATTERY FILMS. Â« Aussi, grÃ¢ce Ã ces Ã©quipements, nous allons bientÃ´t dÃ©voiler un nouveau collecteur de courant spÃ©cialement conÃ§u pour les technologies LFP, pensÃ© pour rÃ©pondre aux exigences du marchÃ© des vÃ©hicules Ã©lectriques Â» ajoute-il.

Un marchÃ© mondial en mouvement, entre croissance et soubresauts

Le marchÃ© mondial des batteries lithium-ion Ã©tait estimÃ© Ã 75,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croÃ®tre Ã un rythme de 15,8 % par an jusquâ€™en 2034. AprÃ¨s la Chine, lâ€™Allemagne devrait devenir le deuxiÃ¨me producteur en 2025 selon les prÃ©visions, fer de lance de lâ€™industrie europÃ©enne, qui compte Ã©galement la France, la SuÃ¨de, la Hongrie et lâ€™Italie. En outre, cette typologie de batterie est devenue un pilier incontournable de l’industrie Ã©nergÃ©tique, reprÃ©sentant aujourd’hui 57 % du marchÃ© global des batteries rechargeables, contre seulement 13 % en 2014. Pour autant, le marchÃ© de la batterie connaÃ®t en parallÃ¨le des soubresauts, en Europe, avec le report annoncÃ© des Ã©chÃ©ances de remplacement des vÃ©hicules thermiques par les vÃ©hicules Ã©lectriques. En outre, plusieurs projets de Gigafactories sont dÃ©calÃ©s ou stoppÃ©s, manquant de compÃ©titivitÃ© ou de financement, comme lâ€™a montrÃ© la faillite de Northvolt. Le marchÃ© amÃ©ricain, lui, est secouÃ© par les changements de politique de soutien au secteur des Ã©nergies renouvelables depuis lâ€™Ã©lection de Donald Trump.

Cependant, la croissance du secteur des batteries est inÃ©luctable. Aussi, le projet dâ€™ARMOR BATTERY FILMS, loin dâ€™Ãªtre exclusivement sur le vÃ©hicule Ã©lectrique, se positionne aussi sur des secteurs porteurs tels que les data centers, les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie stationnaire (ESS), le marchÃ© militaire, lâ€™aÃ©ronautique, lâ€™aÃ©rospatial ou encore lâ€™e-mobilitÃ© (e-bus, camionâ€¦). Et grÃ¢ce Ã un tissu de clients nord-amÃ©ricains, europÃ©ens et asiatiques, ARMOR BATTERY FILMS sâ€™affirme comme lâ€™alternative occidentale incontournable face aux fabricants de collecteurs de courant revÃªtus asiatiques. Lâ€™industriel nantais vise ainsi un chiffre dâ€™affaires de 100 Mâ‚¬ dâ€™ici 10 ans. Â« Au-delÃ des soubresauts de ces derniers temps, le marchÃ© des batteries lithium-ion continue de croÃ®tre Ã un rythme soutenu, avec des perspectives de dÃ©veloppement considÃ©rables en Europe et aux Etats-Unis, portÃ© par les objectifs climatiques de lâ€™Union europÃ©enne et lâ€™Ã©lectrification croissante des usages. Cette inauguration est pour nous un marqueur fort qui dÃ©montre quâ€™en France on peut innover et industrialiser des produits favorisant notre compÃ©titivitÃ© et notre indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Nos collecteurs de courant enduits sont des composants qui amÃ©liorent la sÃ©curitÃ© et prolongent la durÃ©e de vie de +20 % des batteries, si essentiels pour nos datas centers, nos systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie stationnaire (ESS), notre mobilitÃ© Ã©lectrique… Support de la chaine de valeur de la batterie en Europe, ils sont au cÅ“ur de la transition Ã©cologique et au service de la souverainetÃ© industrielle du continent Â» dÃ©clare Hubert de Boisredon, PrÃ©sident-Directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™ARMOR GROUP.

EncadrÃ©

Quid dâ€™ARMOR BATTERY FILMSÂ ?

Dans un contexte oÃ¹ le stockage de lâ€™Ã©nergie est un enjeu prioritaire, ARMOR BATTERY FILMS conÃ§oit, fabrique et commercialise sous la marque Enâ€˜ SafeÂ® des collecteurs de courant enduits dâ€™un revÃªtement qui protÃ¨ge de la corrosion, amÃ©liore lâ€™adhÃ©rence tout en rÃ©duisant la rÃ©sistance Ã©lectrique interne. Lâ€™objectif : accroÃ®tre la sÃ©curitÃ©, les performances, la durÃ©e et le nombre de cycle des batteries lithium-ion et super capacitÃ©s. ARMOR BATTERY FILMS met son expertise industrielle au service de ses clients internationaux en sâ€™appuyant sur une Ã©quipe pluridisciplinaire dâ€™une cinquantaine de collaborateurs en 2025 et 200 attendus dâ€™ici 2035. ObjectifÂ : 100 Mâ‚¬ en 2035. ARMOR BATTERY FILMS est une entreprise dâ€™ARMOR GROUP, une ETI nÂ°1 mondial de la conception et de la fabrication de rubans transfert thermique dÃ©diÃ©s Ã lâ€™impression de donnÃ©es variables de traÃ§abilitÃ© sur Ã©tiquettes et emballages souples. PrÃ©sent Ã lâ€™international, ARMOR GROUP compte prÃ¨s de 2 450 collaborateurs rÃ©partis dans une vingtaine de pays sur quatre continents. Le groupe a rÃ©alisÃ© un chiffre dâ€™affaires de 446 Mâ‚¬ en 2024.