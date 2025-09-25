15ÈME édition des rencontres nationales TEPOS : l’exemple de Mauges Communauté

Du 24 au 26 septembre 2025, la communauté d’agglomération Mauges Communauté (Maine-et-Loire) a accueilli la 15e édition des Rencontres nationales “Énergie et territoires ruraux, vers des Territoires à énergie positive (TEPOS)”, organisées par le réseau Cler. Avec comme indéniable parangon Mauges Communauté !

Chaque année, depuis la création du réseau TEPOS, ses membres et tous les acteurs impliqués ou intéressés par la transition, se retrouvent au cœur d’un territoire à énergie positive pour se rencontrer, échanger et impulser de nouvelles dynamiques communes pour mettre en œuvre la transition énergétique partout en France. Plus de 600 participants – élus, acteurs locaux, experts et porteurs de projets – ont participé cette année à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire) pour trois jours d’échanges, de visites et de plénières. A l’aube des élections municipales en France en 2026 et dans un contexte de remise en question croissante – à l’échelle nationale et européenne- des programmes de transition énergétique, cette 15è édition a été l’occasion de faire un point sur l’actualité de la transition énergétique territoriale, et de comprendre comment les collectivités et les entreprises peuvent coopérer pour accélérer la transition énergétique de leur territoire. Cette 15è édition a également permis de faire le point sur la réappropriation par les citoyens de l’énergie renouvelable de leur territoire.

Mauges Communauté, territoire d’accueil engagé vers le 100 % renouvelable d’ici à 2050

Membre du réseau TEPOS depuis 2019 et territoire rural au dynamisme reconnu, Mauges Communauté, s’est fixé un objectif ambitieux : produire grâce à des énergies renouvelables locales autant d’énergie qu’il en consomme d’ici 2050, tout en réduisant de moitié ses besoins énergétiques. Aujourd’hui, grâce à une politique active mêlant éolien, photovoltaïque, biomasse et sobriété énergétique, 26 % de la consommation d’énergie est d’ores et déjà assurée par les énergies renouvelables (objectif 40 % en 2030). Ce choix stratégique se traduit par une gouvernance de projets qui associe collectivités, entreprises et citoyens. Ces démarches sont menées dans le cadre du label “Territoire engagé pour la transition écologique” (ADEME, 2 étoiles) porté par Mauges Communauté et les 6 communes.

La centrale solaire citoyenne SmiléPhotov’Bourgneuf : transformer une ancienne décharge en ressource d’avenir

Mise en service le 25 février 2022, la centrale solaire SmiléPhotov’Bourgneuf illustre la capacité des territoires à transformer un site dégradé en moteur de transition énergétique. Installée sur l’ancien site d’enfouissement de déchets de La Boiverie, la centrale solaire est implantée sur une surface de 5 hectares dont 2,5 ha sont couverts par 11 664 modules photovoltaïques, lui conférant une puissance de 4,9 MWc. Chaque année, elle produit 5,6 GWh, soit l’équivalent de la consommation de 2 800 foyers (hors chauffage). Au-delà de sa performance énergétique, le projet se distingue par sa gouvernance : il est exclusivement détenu par des acteurs publics et citoyens. Aux côtés des SEM Alter Énergies, Mauges Énergie et Vendée Énergie (chacune 30 %), l’association citoyenne Énergie Citoyenne Loire et Mauges (ECLEM), via la coopérative CoWatt, détient 10 % du capital.

« Mettre son épargne au service du territoire »

ECLEM a réussi à mobiliser au démarrage 43 citoyens pour une levée de fonds de 24 700 euros. Même si la coopérative est bénéficiaire, les actionnaires ont décidé de mettre l’ensemble des bénéfices en report à nouveau afin de permettre l’émergence de nouveaux projets. Deux nouveaux projets de photovoltaïque en toiture et un projet éolien sont actuellement à l’étude, et nécessiteront certainement l’intégration de nouveaux actionnaires. Pour Adèle Vallet, co-présidente d’ECLEM, cette démarche incarne un changement de culture : « Investir dans la centrale de Bourgneuf, c’est mettre son épargne au service du territoire, avec la certitude de contribuer à une transition concrète, locale et collective. De manière plus large, notre coopérative souhaite sensibiliser et participer au débat démocratique autour de la transition énergétique. »

En plus de produire une énergie propre, la centrale joue un rôle pédagogique : des visites scolaires et citoyennes y sont organisées, permettant de sensibiliser les habitants aux enjeux énergétiques.

Le parc éolien des Grands Fresnes : des éoliennes détenues par des habitants

À Baupréau-en-Mauges, le parc éolien des Grands Fresnes, mis en service en juillet 2021, compte trois éoliennes de 117m de diamètre et d’une puissance cumulée de 9 MW. Chaque année, il produit environ 21 200 MWh, soit la consommation domestique de 7 000 à 8 000 foyers, couvrant près des deux tiers des besoins de la commune. Inspirés par le succès des projets éoliens de la Jacterie et de l’Hyrôme, les citoyens et la collectivité ont souhaité se réapproprier le projet des Grands Fresnes au cours de sa phase de développement. Initié par une entreprise privée, le parc a été racheté à 60% par les acteurs du territoire via la SAS Mauges Éole composée de 223 habitants actionnaires, la SEM Mauges Énergies et Énergie Partagée. Cette implication va au-delà de la seule production : les bénéfices de l’énergie produite et revendue à Enercoop, sont réinvestis localement dans des actions concrètes de transition. Les fonds ont par exemple permis de soutenir un club sportif dans l’achat d’un minibus électrique, d’équiper une résidence senior en dispositifs d’efficacité énergétique ou encore de financer des projets pédagogiques de sensibilisation dans les écoles. Ce projet est ainsi venu rejoindre la dynamique collective et citoyenne ancrée sur le territoire autour des projets d’énergies renouvelables. Les éoliennes du Fief-Sauvin est le dernier né des 11 parcs éoliens de l’intercommunalité des Mauges et sera mis en service prochainement. Pour Luc Pelé, président de Mauges Énergies : « Tout citoyen qui entre dans un projet d’énergie renouvelable s’approprie ce qu’est réellement l’énergie. C’est la meilleure façon d’emmener un territoire vers la transition : pas à pas, en impliquant le plus grand nombre. »

Encadré

Zoom sur les énergies renouvelables locales créatrices de dynamisme économiques et d’emplois

Les projets des Mauges s’inscrivent dans un mouvement plus large : celui des énergies renouvelables citoyennes et territoriales en France, qui connaît un essor considérable depuis dix ans. Selon Énergie Partagée, mi-2025, on compte 418 projets citoyens d’énergies renouvelables labellisés Énergie Partagée (seul label qualité dans le secteur des énergies renouvelables) dont 290 sont en fonctionnement. Au total, ces projets rassemblent près de 30 000 citoyens et 800 collectivités, pour un investissement global de plus de 90 millions d’euros.Ces projets en activité produisent chaque année 503,3 MWh d’électricité et 74,6 MWh de chaleur, contribuant directement à la souveraineté énergétique et à la relocalisation des retombées économiques. On dénombre aujourd’hui 28 075 actionnaires citoyens en France pour un investissement de 35,3 Millions d’euros et 694 collectivités actionnaires. En France, on dénombre également 90 Sociétés d’Économie Mixtes (SEM) ayant pour objet de développer la production d’énergies renouvelables et détenues en majorité par des acteurs publics. 49 sont portées par des syndicats départementaux d’énergie, 6 par des régions et une trentaine par des EPCI. A noter, selon Energie partagée, 1 euro investi dans un projet citoyen de production d’énergie renouvelable, permet au territoire de bénéficier de 2,5€.