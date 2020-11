Le dÃ©veloppement de ValEnergies sâ€™intensifie

En octobre 2019, David Raguet se voyait nommé à la Présidence de ValEnergies. Affichant des objectifs audacieux pour les 5 premières années – comme décupler la puissance électrique installée en 5 ans (en passant de 10 MW actuels à 100 MW à horizon 2024) ou encore doubler son équipe opérationnelle – ValEnergies connaît une activité post confinement très dynamique.

Depuis le lancement de la solution Ellybox en 2016, ValEnergies s’est largement positionnée sur le marché de l’autoconsommation en permettant aux professionnels d’accéder gratuitement à l’autoconsommation en tiers investissement, en limitant les démarches administratives.

Développement des chantiers en autoconsommation

La société compte aujourd’hui des références réparties sur la France entière auprès de groupes et d’entreprises de secteurs d’activité très variés et des collectivités locales. Poursuivant sur cette expertise, elle travaille sur de nouveaux chantiers en cours de déploiement. Concrètement, les contrats nouvellement signés ou les réalisations en cours :

• Le groupe agroalimentaire Mondelez pour son usine de Besançon (245 kWc),

• La fromagerie Hutin pour son usine de la Meuse (250 kWc),

• Le fabricant pharmaceutique HTL Biotechnologies sur son site de Javené en Ille-et-Vilaine (97 kWc),

• Le groupe Shiseido sur son usine de Giens dans le Loiret (250 kWc),

Retour à l’injection réseau

ValEnergies opère également un retour sur le marché de l’injection réseau et des appels d’offres qui constitue la plus grande part du marché du solaire photovoltaïque en France. Pour soutenir son développement commercial, les recrutements suivent. Forte de cette nouvelle stratégie, ValEnergies renforce ainsi son équipe et compte doubler ses effectifs en 5 ans pour soutenir sa croissance. De 12 collaborateurs en 2019, la société compte 3 nouveaux talents en 2020. La priorité est donnée au renforcement de la force commerciale avec l’embauche de deux professionnels chargés des régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Afin de compléter l’équipe de réalisation et de construction, un responsable des Opérations Maintenance et Conduite de Travaux débute au sein de la société. Après cela, ValEnergies prévoit l’embauche de nouveaux collaborateurs au sein de son bureau d’études.