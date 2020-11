FIMER sâ€™engouffre dans la mobilitÃ© Ã©lectrique

FIMER entre dans la course aux chargeurs pour véhicules électriques (VE) avec le lancement d’un nouveau portefeuille complet de chargeurs résidentiels et tertiaires. Une nouvelle ère !

Les véhicules électriques (VE) représenteront environ 30% des véhicules mondiaux d’ici 2025, FIMER, quatrième fabricant d’onduleurs solaires au monde, a dévoilé son nouveau portefeuille de bornes de recharge et de coffrets muraux (wallbox) AC et DC, conçus pour une utilisation résidentielle et tertiaire.

Du solaire à la mobilité électrique

Commentant le lancement, Gaetano Belluccio, directeur de l’activité mobilité électrique de FIMER, a déclaré : «Nous sommes fiers de notre solide expérience dans l’exploitation de l’énergie solaire pour une énergie durable. L’introduction de nos nouvelles solutions VE marque un pas en avant dans notre ambition de conduire une nouvelle ère pour la mobilité électrique. Elle s’appuie sur nos références éprouvées dans le secteur des VE, où nous avons déjà installé plus de 30 000 solutions depuis 2017.» Fondé sur l’expérience de FIMER, le nouveau portefeuille comprend :

La station FIMER FLEXA AC

La Wallbox FIMER FLEXA AC

La station de charge rapide FIMER ELECTRA DC.

La FIMER FLEXA AC station est idéale pour une utilisation dans les lieux publics, où elle peut charger jusqu’à deux véhicules en même temps en courant alternatif. Elle est disponible en deux configurations différentes, la première avec deux prises AC de type 2, la seconde avec une prise de type 2 (puissance jusqu’à 22kW) et une prise de type 3A (puissance jusqu’à 3,7 kW). La solution fournit des niveaux élevés de diagnostics qui peuvent détecter les pannes causées par des éléments externes, activer les alarmes relatives et revenir automatiquement à une fonction normale une fois l’erreur résolue.

Pour les applications résidentielles, la société présente sa nouvelle FIMER

FLEXA AC Wallbox, un chargeur mural est disponible en trois modèles différents : Stand Alone, Future Net et Inverter Net. Chaque modèle a quatre configurations possibles (3.7, 7.4, 11 et 22 kW) et deux options, avec prise ou câble. Offrant une connexion et une gestion intelligente avec des points de charge supplémentaires, la wallbox FIMER FLEXA AC s’adapte facilement à n’importe quel environnement, de la maison privée au parking public, grâce à son support STAND astucieux. Dans le cadre de l’engagement de FIMER en faveur d’une mobilité verte et durable, la wallbox est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé, ce qui rend la solution non seulement fonctionnelle, fiable, sûre et flexible, mais également respectueuse de l’environnement.

Travailler à augmenter l’adoption des VE

Adaptée aux parkings publics et aux services autoroutiers, la FIMER ELECTRA DC Station est un chargeur rapide de nouvelle génération pour véhicules électriques, qui peut charger simultanément jusqu’à trois véhicules avec des puissances de 60 à 150kW. En fonction du nombre de véhicules connectés aux sorties DC, la station de charge distribue dynamiquement sa puissance maximale et peut (en mode DC) charger un VE en moins de 15 minutes. En cas de panne de courant, la fonction d’alimentation secourue permet de mettre fin à la recharge proprement et de libérer les câbles. Pour plus de flexibilité, les stations peuvent également être mises à niveau après l’installation, pour ajouter des modules de puissance et augmenter la capacité de charge. «Avec ce lancement, nous continuons à nous appuyer sur notre héritage et notre expertise pour créer une gamme de solutions durables qui fournira une charge rapide et efficace pour les générations à venir. Nous sommes heureux de défendre cette nouvelle ère électrique et sommes impatients de travailler à travers l’Europe et au-delà pour augmenter l’adoption des VE», a ajouté le président de FIMER, Filippo Carzaniga.