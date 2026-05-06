Le CSEM renforce lâ€™Ã©cosystÃ¨me suisse dâ€™innovation en matiÃ¨re de batteries avec une nouvelle infrastructure de salle sÃ¨che

Les batteries constituent un pilier de la transition Ã©nergÃ©tique et une technologie industrielle stratÃ©gique dans le monde entier. Le CSEM, centre dâ€™innovation technologique suisse, a ouvert une salle sÃ¨che dÃ©diÃ©e aux batteries, accessible Ã lâ€™industrie, au sein de son Battery Innovation Hub de NeuchÃ¢tel. Cette installation permet aux entreprises, aux start-ups et aux petites et moyennes entreprises (PME) dâ€™accÃ©der Ã des conditions de niveau industriel pour le dÃ©veloppement de cellules de la prochaine gÃ©nÃ©ration de batteries. Cette capacitÃ© est de plus en plus essentielle car lâ€™innovation, la compÃ©titivitÃ© et la crÃ©ation de valeur dÃ©pendent de la maÃ®trise de la cellule de batterie elle-mÃªme. Lâ€™accÃ¨s Ã ce genre dâ€™infrastructures reste limitÃ© Ã lâ€™Ã©tranger et Ã un nombre restreint de grands acteurs industriels.

Les technologies de batteries de pointe reposent de plus en plus sur des matÃ©riaux extrÃªmement sensibles Ã lâ€™humiditÃ©, notamment le lithium. La salle sÃ¨che du CSEM fonctionne Ã un point de rosÃ©e dâ€™environ âˆ’50 Â°C ou moins, ce qui permet de traiter ces matÃ©riaux dans des conditions conformes aux exigences de la production industrielle. Dâ€™une surface dâ€™environ 37 mÃ¨tres carrÃ©s, lâ€™installation est Ã©quipÃ©e dâ€™une ligne de production pilote de cellules de poche allant jusquâ€™Ã 5 Ah, un format de cellule largement utilisÃ© dans les smartphones et les vÃ©hicules Ã©lectriques.

Cela permet de faire passer les nouveaux concepts de cellules de la recherche en laboratoire Ã des formats pertinents pour lâ€™industrie. Andrea Ingenito, co-responsable du Battery Innovation Hub du CSEM, dÃ©clare : Â« Les batteries sont en train de devenir une composante fondamentale du futur systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Ceux qui maÃ®trisent leur production contrÃ´leront une partie centrale de la transition Ã©nergÃ©tique. GrÃ¢ce Ã cette salle sÃ¨che, nous pouvons dÃ©velopper de nouveaux matÃ©riaux et concepts de cellules et montrer que leur production industrielle est possible. Â»

Les technologies de batteries sont Ã©galement un facteur clÃ© de la compÃ©titivitÃ© industrielle. Les batteries reprÃ©sentent dÃ©jÃ de 30 Ã 40 % du coÃ»t dâ€™un vÃ©hicule Ã©lectrique et leur importance ne cesse de croÃ®tre dans les domaines de la mobilitÃ©, du stockage stationnaire dâ€™Ã©nergie et des applications industrielles. Â« La prochaine gÃ©nÃ©ration de batteries dÃ©terminera non seulement la distance parcourue par les vÃ©hicules Ã©lectriques, mais aussi lâ€™efficacitÃ© avec laquelle nous stockerons les Ã©nergies renouvelables et la compÃ©titivitÃ© de la Suisse et de lâ€™Europe dans ce domaine Â», conclut Andreas Hutter, co-responsable du Battery Innovation Hub du CSEM.