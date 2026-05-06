EDP et Meta concluent un accord solaire de 250 MW en Arkansas

EDP, via sa filiale EDP Renewables North America (EDPR NA), et Meta annoncent la signature dâ€™un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã long terme (Power Purchase Agreement â€“ PPA) portant sur Cypress Knee Solar, un projet solaire dâ€™une capacitÃ© de 250 mÃ©gawatts (MW) qui sera dÃ©veloppÃ© en Arkansas. Ce partenariat atteint dÃ©sormais 545 MW dâ€™Ã©nergie renouvelable aux Ã‰tatsâ€‘UnisÂ !

Cet accord signÃ© avec EDP sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie de Meta visant Ã ajouter de nouvelles capacitÃ©s de production au rÃ©seau Ã©lectrique, tout en poursuivant son objectif de couvrir 100 % de sa consommation annuelle dâ€™Ã©lectricitÃ© par des sources dâ€™Ã©nergie propres et renouvelables. Cypress Knee Solar marque le troisiÃ¨me accord Ã©nergÃ©tique conclu entre Meta et EDPR NA. Avec ce nouveau projet, la capacitÃ© totale dâ€™Ã©nergie propre achetÃ©e par Meta auprÃ¨s dâ€™EDPR NA atteint dÃ©sormais 545 MW, illustrant la soliditÃ© dâ€™un partenariat pluriannuel dÃ©diÃ© au dÃ©veloppement de nouvelles infrastructures Ã©nergÃ©tiques Ã travers les Ã‰tats-Unis. Â«â€¯Notre partenariat avec Meta dÃ©montre Ã quel point les collaborations de long terme sont essentielles pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique Ã grande Ã©chelleâ€¯Â», dÃ©clare Miguel Stilwell dâ€™Andrade, CEO mondial dâ€™EDP.

Â«Â Des retombÃ©es Ã©conomiques positives pour les communautÃ©sÂ Â»â€¯

Des projets comme Cypress Knee Solar ne se limitent pas Ã lâ€™ajout de capacitÃ©s renouvelablesâ€¯: ils contribuent Ã renforcer la rÃ©silience du rÃ©seau et Ã accompagner lâ€™Ã©lectrification croissante de lâ€™Ã©conomie numÃ©rique, tout en fournissant une Ã©nergie fiable, propre et crÃ©atrice de valeur durable pour les partenaires dâ€™EDP et pour lâ€™ensemble du systÃ¨me Ã©lectrique.â€¯Â«â€¯GrÃ¢ce Ã notre partenariat avec EDPR, Cypress Knee Solar apportera de nouvelles capacitÃ©s de production au rÃ©seau de lâ€™Arkansas, tout en crÃ©ant des emplois locaux et des retombÃ©es Ã©conomiques positives pour les communautÃ©sâ€¯Â», souligne Amanda Yang, responsable des Ã©nergies propres et renouvelables chez Meta. Â«â€¯Nous sommes fiers dâ€™Ã©tendre cette collaboration avec EDPR.â€¯Â» Au-delÃ de sa contribution au mix Ã©nergÃ©tique, Cypress Knee Solar gÃ©nÃ©rera une valeur Ã©conomique durable pour lâ€™Arkansas. Une fois opÃ©rationnel, le projet soutiendra le financement de services publics essentiels et lâ€™amÃ©lioration des infrastructures locales. Plusieurs centaines dâ€™emplois devraient Ãªtre mobilisÃ©s pendant la phase de construction. La mise en service du projet est prÃ©vue dâ€™ici 2028.