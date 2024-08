Le CSEM annonce la nomination dâ€™Andrea Dunbar en tant que nouvelle Chief Technology Officer

Le CSEM a officialisé la nomination d’Andrea Dunbar au poste de Chief Technology Officer (CTO) à partir de janvier 2025. Elle succédera à Harry Heinzelmann, lequel prendra sa retraite le 31 janvier 2025 au terme d’une brillante carrière de 27 années passées au CSEM.

Andrea Dunbar a rejoint le CSEM en 2007 en tant que physicienne et scientifique. Depuis, elle a mené avec succès des innovations, notamment dans les domaines des données et de l’IA. En 2017, elle est nommée à la tête de ce qui est aujourd’hui Edge AI & Vision. Ce groupe multidisciplinaire couvre des disciplines telles que la science des données, l’optique, les imageurs, les logiciels, l’architecture des systèmes et le traitement des données. Parmi leurs activités, on retrouve par exemple l’extraction d’informations précises à partir de vidéos et d’images qui peuvent être utilisées pour diagnostiquer et surveiller des maladies neurologiques telles que les tumeurs cérébrales, ou encore l’analyse du regard des pilotes d’avion pour détecter leur fatigue et améliorer leurs réflexes.

En plus de développer des systèmes intelligents de traitement d’images pour des applications industrielles, Andrea Dunbar a dirigé un portefeuille équilibré de projets européens, de collaborations industrielles et d’initiatives Innosuisse. Elle a également joué un rôle clé dans la construction de la communauté suisse TinyML, qui se concentre sur des solutions de machine learning à très faible consommation d’énergie pour de petits dispositifs économes en énergie. « Grâce à sa compréhension poussée de notre paysage technologique ainsi qu’à l’étendue de son réseau et de sa vision stratégique, Andrea est la cheffe de file idéale pour conduire les évolutions technologiques du CSEM », explique Alexandre Pauchard, CEO du CSEM.

En tant que CTO, Andrea Dunbar façonnera la vision du CSEM en matière de technologies, supervisera la feuille de route de la recherche appliquée et renforcera l’influence du CSEM à travers des partenariats et des collaborations stratégiques. Elle poursuivra aussi ses activités d’enseignement et de tutorat en sa qualité de professeure de l’EPFL, et renforcera la collaboration entre le CSEM et la communauté universitaire. « Je suis ravie d’assumer les fonctions de CTO au sein du CSEM, une organisation qui joue un rôle crucial dans la résolution de certains des défis les plus pressants pour la planète », explique Andrea Dunbar. « J’ai hâte de travailler avec nos équipes talentueuses, afin d’impulser des innovations aux retombées bénéfiques pour nos partenaires, nos clients et la société dans son ensemble. »

Le CSEM exprime sa plus profonde gratitude à Harry Heinzelmann pour ses contributions exceptionnelles pendant près de trois décennies. Son leadership a été déterminant dans la définition des orientations technologiques du CSEM et dans l’établissement de fondations solides pour l’avenir.

Encadré

Quid du CSEM ?

Le CSEM est un centre d’innovation technologique suisse qui développe des technologies de rupture à fort impact sociétal et les transfère à l’industrie, pour renforcer l’économie. En tant qu’organisation de type public-privé à but non lucratif, il bénéficie d’une renommée internationale et soutient l’activité d’innovation des entreprises en Suisse et à l’étranger. Le CSEM opère dans les domaines de la microfabrication de précision, des technologies numériques et des énergies durables. Pour remplir sa mission de pont entre les mondes de la recherche et de l’industrie, plus de 600 collaboratrices et collaborateurs issus de 46 pays travaillent étroitement avec des universités, des hautes écoles spécialisées, des instituts de recherche et des acteurs industriels de premier plan. Avec ses six sites à Allschwil, Alpnach, Berne, Landquart, Neuchâtel et Zurich, le CSEM est actif dans toute la Suisse.