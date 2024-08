Energix Renewables signe un accord Ã  long terme sur l’Ã©nergie solaire avec Google

La société américaine Energix Renewables a annoncé mardi 20 août dernier qu’elle avait signé un accord à long terme avec Google pour fournir au géant du numérique de l’électricité et des crédits d’énergie renouvelable générés par ses projets solaires. Pour alimenter leurs centres de données d’intelligence artificielle en pleine expansion et particulièrement gourmands en énergie, les grandes entreprises technologiques telles que Google négocient de plus en plus souvent des accords de fourniture d’électricité, les fameux PPA, avec des fournisseurs d’énergie.

Google a d’ailleurs récemment admis une explosion de son bilan carbone, avec une hausse des émissions de gaz à effet de serre de 48 % par rapport à 2019, notamment à cause de l’énorme consommation d’énergie liée à l’IA. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) affirmait il y a peu, dans un rapport, que les centres de données pourraient doubler leur consommation d’énergie d’ici à 2026, passant de 460 térawattheures (TWh) en 2022 à 1000 térawattheures sous l’effet de l’IA.

Energix fournira dans un premier temps 1,5 gigawatt crête de développement de projets solaires jusqu’en 2030, avec une option d’extension du partenariat. Le géant de la technologie offrira également à Energix une participation fiscale, permettant le transfert de crédits d’énergie renouvelable dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA : Inflation Reduction Act) du président Biden. En vertu de cette loi, les personnes morales peuvent acquérir ces crédits, soutenant ainsi le développement de projets de stockage d’énergie propre à travers les États-Unis.

Morgan Stanley a été le seul conseiller financier d’Energix pour cet accord.