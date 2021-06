Le CSEM a bien rÃ©sistÃ© Ã  la pandÃ©mie et a co-dÃ©veloppÃ© avec Tissot une montre solaire dotÃ©e dâ€™un cadran PV unique

En 2020, le CSEM a continué son chemin de croissance et présente un bilan très favorable, malgré de légères fluctuations liées à la pandémie. L’année a été marquée par plusieurs succès technologiques, et en particulier par le lancement de la première montre solaire connectée T-Touch Connect Solar de Tissot, co-développée avec le CSEM.

Malgré la situation sanitaire qui a bouleversé durement le monde économique et social en 2020, le CSEM a tenu le cap financier et technologique, mobilisant ses forces et innovant sans relâche, afin de remplir sa mission fondamentale de soutien à l’industrie. A l’heure du bilan, le constat est favorable, et l’optimisme est de mise pour 2021. Le centre a su conserver un volume de projets industriels très élevé – il a collaboré avec 225 entreprises -, et la croissance générale s’est maintenue, avec un rythme toutefois légèrement moins soutenu que les années précédentes en raison du COVID-19. L’exercice a par ailleurs été marqué par l’annonce du départ de Mario El-Khoury qui a piloté le CSEM avec succès pendant 11 ans, ainsi que la désignation de son successeur, Alexandre Pauchard, qui entend poursuivre dans la direction tracée par son prédécesseur.

La confiance renouvelée des partenaires

En 2020, le chiffre d’affaires du CSEM a enregistré une hausse de 2%, avec pour corollaire un renforcement des effectifs de l’ordre de 5%, soit l’équivalent de 27 postes supplémentaires. Ces bons résultats s’expliquent en partie par une augmentation des subsides publics, mais également par la progression des fonds de recherche compétitifs (Innosuisse, Fond National Suisse et projets européens), et le maintien à un haut niveau des mandats industriels directs. Un signal fort de la confiance des partenaires qui continuent de plébisciter les experts du CSEM pour renforcer leur compétitivité sur le marché suisse et international.

Horlogerie, antenne high-tech et tension artérielle

Fort de sa pluridisciplinarité technologique, le CSEM s’est illustré, en 2020, dans des projets allant de la mesure de la pression artérielle à la traque de défauts dans les composants de batteries, en passant par le revêtement d’antennes à haute performance, et le développement de cellules et de modules photovoltaïques ultra-performants. En particulier, l’année a été marquée par le lancement de la T-Touch Connect Solar de Tissot, première montre solaire connectée, pour laquelle le CSEM a mis au point un cadran photovoltaïque unique et a contribué au développement du système d’exploitation à très faible consommation d’énergie.

Soutien digital à deux entreprises suisses

En marge des mandats de recherche et de développement, le CSEM s’est investi encore davantage dans la digitalisation des entreprises. Face à l’instabilité économique induite par le contexte sanitaire, il a proposé une version augmentée de son concours CSEM Digital Journey, permettant non pas à une, mais à deux PME de bénéficier d’un soutien technologique d’une valeur de CHF 100’000.-, afin de concrétiser un rêve digital. Le prix a été octroyé à deux PME actives dans le domaine de la santé. Gaitup, qui combine des capteurs et des algorithmes pour analyser les troubles de la marche, et Definition12, qui propose de nouveaux outils numériques thérapeutiques pour les personnes souffrant d’aphasie.

La compétition a été relancée en 2021 avec les mêmes conditions exceptionnelles, dans un élan similaire de renforcement de notre industrie, pour la prospérité de la Suisse.

« A l’issue de cette année très particulière, le CSEM, en préservant son équilibre financier et scientifique, a démontré sa capacité de résilience et d’adaptation », commente Claude Nicollier, président du conseil d’administration du CSEM. « Nous sommes ravis de la façon dont Mario El-Khoury et la direction ont géré humainement et économiquement cette période difficile. Nous poursuivons nos activités en 2021 dans un esprit de confiance et de sérénité ».