Nouveau deuil dans la communautÃ© solaire avec la disparition de FranÃ§ois Pascal Neirac, Professeur Ã  MINES Paristech

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, François Pascal Neirac s’en est allé le 3 juin dernier. Ses collègues sont profondément touchés par sa disparition très soudaine. Il laisse derrière lui son épouse Mireille et ses 3 filles, Camille, Lucie et Zoé.

François Pascal Neirac a eu une très belle carrière d’enseignant-chercheur dans le solaire. Après Centrale, il rejoignit en 1984 le Centre d’énergétique de l’Ecole des Mines de Paris à Sophia Antipolis, actuellement PERSEE. Il débuta sa carrière de chercheur par des travaux sur le développement de simulateurs du comportement thermique du bâtiment pour évaluer l’impact de mesures de MDE (Maitrise de la Demande d’Energie), la pertinence d’organes de régulation de système de chauffage et climatisation mais également l’intégration de systèmes à énergies renouvelables notamment pour la climatisation solaire active. Il fut, entre autre, le Directeur de thèse de Daniel Mugnier, actuellement président de PVPS IAE, avant que celui-ci ne rejoigne le bureau d’études TECSOL.

Par la suite il s’attela à développer des outils macro pour soutenir le déploiement et l’intégration des renouvelables à un niveau régional mais également au niveau de micro réseaux dans les pays tiers. Il fut le précurseur de l’utilisation de systèmes d’informations géographiques comme outil de gestion de l’électrification rurale. Le logiciel Solargis fut notamment utilisé par la STEG en Tunisie dans les années 90. Il s’est par la suite dédié à l’enseignement et fut à l’origine de deux Mastères Spécialisés, OSE (Optimisation des Systèmes énergétiques) et ALEF (Alternatives Energétiques du Futur). Il eut pour objectif de préparer les élèves de l’Ecole des Mines et ses étudiants de Mastère aux problèmes énergétiques auxquels ils seraient très vite confrontés. Le contenu pédagogique qu’il défendait était basé sur un mix entre présentations d’experts, visites de sites, échanges avec les leaders de l’industrie et le développement de projets de type start-up. Sa pertinence a toujours fait l’unanimité auprès de ses étudiants. Il comprit très vite les défis à relever et n’a eu de cesse d’en sensibiliser les futurs décideurs du domaine.

A sa famille et à ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances.