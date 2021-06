EMS FOCUS remporte un appel dâ€™offre pour la rÃ©alisation dâ€™un hÃ©liostat pour lâ€™universitÃ© de Clermont-Ferrand

EMS FOCUS a remporté un appel d’offre destiné à la réalisation d’un héliostat pour l’Institut PASCALet le LabEx IMobS3 (innovative mobility : smart and sustainable solutions) situé à Clermont-Ferrand. Cet héliostat de près de 4m² permettra de renvoyer les rayons du soleil en continu tout au long de la journée sur un panneau de lentilles Fresnel pour alimenter des bioréacteurs. Le but de ce démonstrateur est de réaliser une conversion photo-réactive directe d’énergie solaire en carburants chimiques (biocarburants de troisième génération, hydrogène, méthane, méthanol,…) avec une haute efficacité énergétique (TRL 5). Ces expériences seront réalisés sur la nouvelle plateforme “Pavin solaire” qui va faire partie d’une infrastructure plus large de plateformes de la grande famille “Pavin” (plateforme Auvergne pour véhicules intelligents). Une belle alliance entre solaire, biocarburant et véhicule autonome.

Après l’école des Mines d’ALBI en 2016, EMS et sa filiale EMS FOCUS continuent leur accompagnement des laboratoires de recherche dans le développement d’héliostats scientifiques de précision. EMS FOCUS valorise ainsi son savoir-faire dans la réalisation de solutions solaires à concentration acquis, en particulier, avec le développement de son concentrateur cylindro-parabolique SOLARIS. Ce projet place EMS FOCUS comme un acteur reconnu dans le domaine de la concentration et du suivi solaire et présage un bel avenir à cette jeune start up ! Du solaire concentré pour faire avancer nos voitures, fallait y penser !