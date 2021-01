StÃ©phane Gilli, fondateur de Cap Sud, quitte lâ€™entreprise pour un nouveau projet de fondation tournÃ©e vers la consommation raisonnÃ©e

Le président fondateur du Groupe Cap Sud quitte ses fonctions afin de se consacrer pleinement à son nouveau projet de fondation. Après quinze années passées comme président du Groupe Cap Sud qu’il a fondé en 2006, groupe précurseur dans le domaine des énergies renouvelables, et marqué par la création de nombreux concepts innovants et de marques comme MY SUN, SECURISOL, BATSOL, Stéphane Gilli se lance un nouveau défi. Chef d’entreprise et fondateur de plusieurs ONG, Stéphane Gilli souhaite s’investir pleinement dans son projet consacré à la réflexion autour de notre modèle de consommation et de son inadaptation à notre planète.

Contraint ou forcé nous changerons de modèle.

« Contraint ou forcé, nous devrons changer notre modèle de croissance. Mon parcours d’entrepreneur mais aussi engagé dans des associations m’a amené à comprendre que notre croissance illimitée n’était plus compatible avec une planète qui est, elle limitée. Je suis un paradoxe. A la fois pro business et pro planète. Ce sont très souvent les entreprises engagées et fortes qui subventionnent le plus les ONG. Mais c’est aussi elles qui la détruise. Autour de réflexions pragmatiques et concertées je souhaite que ma fondation puisse être force de proposition et d’action afin d’organiser ensemble de façon raisonnable la décroissance inéluctable plutôt que de la subir » confie-t-il. Une vraie ambition pour laquelle l’énergie solaire aura certainement encore son mot à dire !