Galileo a sÃ©curisÃ© le raccordement 700 MW de projets renouvelables en Espagne

Galileo, dÃ©veloppeur paneuropÃ©en dâ€™Ã©nergies renouvelables et producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© (IPP), annonce une Ã©tape importante dans ses activitÃ©s de dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en Espagne, avec 700 MW deÂ projetsÂ avec unÂ raccordementÂ auÂ rÃ©seauÂ sÃ©curisÃ©Â Ã travers le pays. Offrant une grande flexibilitÃ© et un accÃ¨sÂ diversifiÃ©Â au marchÃ©, ceÂ rÃ©sultatÂ marque une avancÃ©e significative dans la mission de lâ€™entreprise visant Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™EspagneÂ et Ã renforcerÂ sa sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique.Â Â

Â« Atteindre 700 MW de raccordement sÃ©curisÃ©Â est une rÃ©ussite majeure pour notre Ã©quipe et tÃ©moigne des progrÃ¨s significatifs que nous avons accomplis en Espagne Â», a commentÃ© Eduardo GonzÃ¡lez SolÃ¡, directeur du dÃ©veloppement commercial et de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© pour lâ€™Espagne chez Galileo. Â« ComposÃ©Â majoritairementÂ de projets autonomes de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS), concentrÃ©s dans les zones Ã forte consommation en Catalogne et Ã Madrid, ainsi que d’actifs Ã©oliens terrestres et photovoltaÃ¯ques, ce portefeuille de projets est Ã la fois bien avancÃ© et technologiquement diversifiÃ©. Â»

Alors que l’Espagne poursuit ses objectifs de dÃ©carbonisation, le dÃ©ploiement rapide des Ã©nergies renouvelables et des infrastructures de stockage reste essentiel. L’importance de la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique est Ã©galement devenue une prioritÃ©Â majeureÂ compte tenu de l’instabilitÃ© persistante au Moyen-Orient, en dÃ©veloppant un solide portefeuille de projets d’Ã©nergie renouvelable produiteÂ localement, Galileo contribue Ã renforcer l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et la rÃ©silience de l’Espagne.Â Ingmar Wilhelm, cofondateur et PDG de Galileo, a ajoutÃ© : Â« Galileo est bien positionnÃ© en EspagneÂ et tournÃ© versÂ lâ€™avenir grÃ¢ce Ã un portefeuille solide et diversifiÃ© et Ã une Ã©quipe trÃ¨s expÃ©rimentÃ©e. Galileo vise Ã obtenir les autorisations pour une grande partie de ces 700 MWÂ de projetsÂ dont leÂ raccordementÂ au rÃ©seau est dÃ©jÃ sÃ©curisÃ©, et nous espÃ©rons parvenir Ã plusieurs dÃ©cisions dâ€™investissement pour ce portefeuille attractif dâ€™ici fin 2026. Â»

Au total,Â le portefeuille de projets en cours de dÃ©veloppement de lâ€™entreprise en Espagne sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 1,4 GW, comprenant des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS), des solutions hybrides photovoltaÃ¯ques (PV) et des projets Ã©oliens terrestres. Ce portefeuille diversifiÃ© reflÃ¨te lâ€™orientation stratÃ©gique de Galileo visant Ã intÃ©grer des technologies complÃ©mentaires pour amÃ©liorer la flexibilitÃ© du rÃ©seau, soutenir lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables et assurer un approvisionnement Ã©nergÃ©tique stable. Un volume supplÃ©mentaire de 1,4 GW de projets en cours de dÃ©veloppementÂ estÂ associÃ© Ã Â des appels d’offres de capacitÃ© qui devraient avoir lieu en Espagne au cours des prochaines annÃ©es.

Quid de GalileoÂ ?

Afin de renforcer la compÃ©titivitÃ© Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe, dâ€™amÃ©liorer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et de construire un avenir durable, Galileo dÃ©veloppe un portefeuille de 17 GW comprenant des projetsÂ Ã©oliens terrestres,Â de stockage,Â solaires, etÂ Ã©olienÂ offshore dans plusieurs pays europÃ©ens.Â RÃ©unissant 15 nationalitÃ©s, Galileo promeut lâ€™Ã©galitÃ©, la diversitÃ© et lâ€™inclusion. La durabilitÃ© est au cÅ“ur de toutes les activitÃ©s. Galileo contribue activement au Programme de dÃ©veloppement durable Ã lâ€™horizon 2030 des Nations Unies. Galileo bÃ©nÃ©ficie du soutien Ã long terme de quatre investisseurs institutionnels dont les actifs sous gestion (AUM) cumulÃ©s dÃ©passent 100 milliards d’euros.