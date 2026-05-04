AIKO atteint 25 % dâ€™efficacitÃ© module en production de sÃ©rie et conforte sa place dâ€™excellence dans la galaxie des technologies solaires

AIKO conserve la premiÃ¨re place du classement TaiyangNews dâ€™avril 2026 sur les modules haute performance, ses modules ABC (All Back Contact) atteignant 25 % dâ€™efficacitÃ© de conversion en production de sÃ©rie. Depuis mars 2023, AIKO occupe sans discontinuer la premiÃ¨re position, confirmant sa pertinence technologique sur les modules de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Cette Ã©tape majeure rÃ©sulte dâ€™une innovation coordonnÃ©e sur les trois piliers de la plateforme technologique ABC. ExplicationsÂ !

Un module photovoltaÃ¯que est un assemblage de cellules qui va, sous lâ€™effet des photons de la lumiÃ¨re, produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© propre. Depuis quelques annÃ©es, le fabrication chinois AIKO, guidÃ© par sa mission Â« AccÃ©lÃ©rer la transition vers une Ã¨re dÃ©carbonÃ©e Â», privilÃ©gie lâ€™innovation radicale et les technologies de pointe.

La collecte de courant par fine fingers

Au niveau de la cellule, AIKO a optimisÃ© lâ€™efficacitÃ© intrinsÃ¨que grÃ¢ce Ã une passivation avancÃ©e. Le perfectionnement des matÃ©riaux et des procÃ©dÃ©s de dÃ©pÃ´t permet de rÃ©duire la recombinaison des porteurs de charge, tandis quâ€™un contrÃ´le renforcÃ© minimise les dommages lors des Ã©tapes de fabrication ultÃ©rieures. Il en rÃ©sulte une tension en circuit ouvert plus Ã©levÃ©e et un meilleur fill factor, constituant le socle de ces gains dâ€™efficacitÃ©. Concernant la mÃ©tallisation et lâ€™interconnexion, AIKO intÃ¨gre la technologie zero-busbar (0BB) Ã sa production de sÃ©rie. En Ã©liminant les busbars conventionnels au profit dâ€™une collecte de courant par fine fingers, cette conception raccourcit le trajet du courant et rÃ©duit les pertes rÃ©sistives. Cela abaisse la rÃ©sistance sÃ©rie et amÃ©liore le fill factor, contribuant directement Ã une meilleure efficacitÃ© de la cellule.

La surface active des cellules augmente dâ€™environ 1,7 % pour un format de module identique

Au niveau du module, AIKO a industrialisÃ© son approche propriÃ©taire dâ€™intÃ©gration full-screen (INFINITE). En combinant un soudage par chevauchement de prÃ©cision avec des busbars dissimulÃ©s Ã lâ€™arriÃ¨re, cette conception Ã©limine lâ€™ombrage en face avant et maximise la surface dâ€™encapsulation. RÃ©sultat : la surface active des cellules augmente dâ€™environ 1,7 % pour un format de module identique, ce qui se traduit directement par une puissance de sortie supÃ©rieure. Cette technologie est dÃ©jÃ dÃ©ployÃ©e Ã grande Ã©chelle. Depuis dÃ©cembre dernier, AIKO a livrÃ© plus de 100 MW de ces modules haute performance pour de nombreux projets commerciaux et industriels. Les applications couvrent plusieurs provinces chinoises, dont le Guangdong, le Sichuan, le Jiangxi et Chongqing, ainsi que des marchÃ©s internationaux comme la ThaÃ¯lande. Ces dÃ©ploiements confirment une performance stable sur une large gamme de conditions climatiques et dâ€™exploitation.

EncadrÃ©

AIKO augmente ses capacitÃ©s

AIKO a lancÃ© deux projets de conversion technologique : le site de Yiwu voit ses capacitÃ©s PERC passer Ã 5 GW en technologie ABC, tandis qu’une partie des capacitÃ©s TOPCon du site de Chuzhou est transformÃ©e en 6 GW de capacitÃ© ABC. Avec une efficacitÃ© en production de sÃ©rie dÃ©passant dÃ©sormais les 25 % et une montÃ©e en puissance de ses capacitÃ©s, AIKO positionne l’ABC comme une technologie haute performance et extensible, au service de la transition Ã©nergÃ©tique mondiale.