Industrie : ACCIONA Energía accélère l’électrification des usages pour conjuguer décarbonation et compétitivité industrielle

Après la crise énergétique, l’industrie française entre dans une nouvelle phase de sa transformation : celle où la décarbonation doit aussi servir la compétitivité. Encore fortement dépendants des énergies fossiles, les sites industriels doivent réduire leurs consommations, sécuriser leurs approvisionnements et mieux piloter leurs coûts dans la durée. Dans ce contexte, l’efficacité énergétique, l’électrification des usages et la flexibilité électrique s’imposent comme des leviers complémentaires pour construire des modèles énergétiques plus résilients. ACCIONA Energía accompagne cette évolution avec une approche sur mesure, pensée pour intégrer les contraintes économiques, techniques et opérationnelles des industriels.

Produire en limitant son exposition aux marchés fossiles est devenu un enjeu industriel majeur. Pour de nombreux sites de production, la question énergétique ne se résume plus à une problématique de décarbonation ou de conformité réglementaire. Elle touche directement à la maîtrise des coûts, à la viabilité économique des activités industrielles et à la sécurisation des approvisionnements.

L’électrification s’impose progressivement dans les stratégies industrielles

Cette évolution accélère un mouvement de fond dans l’industrie française : réduire d’abord les consommations, puis électrifier les usages lorsqu’ils peuvent l’être dans des conditions techniques et économiques pertinentes. Besoins de chaleur process, production de vapeur, eau chaude industrielle ou utilités thermiques commencent progressivement à basculer vers des solutions électriques adaptées aux contraintes de production. L’objectif est double : consommer moins d’énergie et remplacer progressivement les combustibles fossiles par une électricité française largement décarbonée.

Un marché qui entre dans une phase de mise en œuvre

L’électrification industrielle ne relève plus seulement de la prospective. Elle commence déjà à se traduire dans les infrastructures et les projets. D’ici 2030, 6,2 GW de droits d’accès au réseau ont été contractualisés pour environ 60 projets d’industries manufacturières, qu’il s’agisse de nouveaux sites ou d’augmentations de puissance pour des installations existantes. Cette dynamique illustre le passage progressif de l’électrification d’une logique de stratégie à une phase opérationnelle.

Des secteurs particulièrement concernés, des technologies déjà matures

Plusieurs secteurs apparaissent aujourd’hui en première ligne : l’agroalimentaire ; le papier-carton ; le verre ; la chimie ; la pharmacie et le textile. Ces activités disposent souvent de besoins thermiques de basse ou moyenne température, plus facilement électrifiables avec les technologies actuellement disponibles. Chaudières électriques, pompes à chaleur haute température, fours électriques, compresseurs mécaniques de vapeur, production d’électricité à partir de chaleur fatale ou solutions hybrides permettent désormais d’engager des trajectoires progressives, sans remettre en cause les contraintes industrielles des sites. À l’échelle européenne, le potentiel est significatif : 80 % des usages thermiques industriels pourraient être électrifiés d’ici 2035. Cette perspective confirme la maturité croissante des solutions disponibles, mais aussi l’importance d’accélérer les décisions d’investissement pour éviter le maintien durable d’équipements fortement dépendants des énergies fossiles.

ACCIONA Energía construit des stratégies énergétiques sur mesure, l’autoconsommation en tête des solutions

ACCIONA Energía inscrit son accompagnement dans cette transformation. L’entreprise ne présente pas l’électrification comme une solution unique applicable à tous les sites industriels, mais comme une trajectoire à construire au cas par cas, en fonction des usages, des contraintes de production et des objectifs économiques de chaque industriel. Son accompagnement débute par une analyse énergétique destinée à identifier les économies possibles, les usages pertinents à électrifier et les leviers de flexibilité mobilisables. Les équipes interviennent ensuite sur l’ensemble du projet, depuis l’ingénierie jusqu’à l’intégration opérationnelle des solutions. ACCIONA Energía accompagne aujourd’hui une cinquantaine de projets liés à l’électrification des usages et à la décarbonation dans le secteur industriel. Ces projets couvrent notamment l’autoconsommation photovoltaïque, les chaudières électriques industrielles, les pompes à chaleur haute température ainsi que la récupération de chaleur fatale. Cette expérience permet à l’entreprise d’intervenir sur des configurations variées, en tenant compte des profils de consommation, des contraintes techniques, des objectifs de réduction d’émissions et des capacités d’investissement des sites.

Une approche intégrée, de l’audit au financement

L’électrification industrielle suppose de combiner plusieurs expertises. ACCIONA Energía intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique, depuis l’identification des gisements d’efficacité jusqu’au déploiement des solutions techniques. L’entreprise développe plusieurs expertises complémentaires autour :

Du conseil énergétique et des audits industriels ;

De l’ingénierie et du pilotage énergétique ;

De la flexibilité électrique et des mécanismes d’effacement ;

Du financement des projets énergétiques ;

De la valorisation des certificats d’économie d’énergie.

ACCIONA Energía propose également une approche “Energy as a Service”, qui permet de porter certains investissements énergétiques afin de limiter l’impact financier des projets pour les industriels. L’objectif est de rendre les trajectoires de décarbonation compatibles avec les réalités économiques des sites, sans immobiliser excessivement leurs capacités d’investissement.

Des trajectoires différentes selon les secteurs industriels

Tous les procédés industriels ne présentent pas le même potentiel d’électrification. Certaines activités restent confrontées à des contraintes techniques importantes, notamment lorsqu’elles nécessitent des températures très élevées ou lorsque les émissions proviennent directement de réactions chimiques liées au procédé. Dans la cimenterie, par exemple, une partie importante des émissions de CO₂ provient des réactions liées à la fabrication du clinker. Dans ce type d’industrie, l’électrification intervient davantage comme un levier complémentaire, associé à d’autres stratégies de décarbonation. Les industriels privilégient donc des trajectoires progressives, combinant efficacité énergétique, récupération de chaleur fatale, substitution des combustibles fossiles, électrification partielle des usages et captage des émissions résiduelles. Cette logique pragmatique devient progressivement la norme. Les entreprises recherchent des solutions capables de s’intégrer concrètement dans leurs contraintes de production, plutôt que des approches standardisées.

La flexibilité électrique devient un levier économique

L’électrification transforme également la manière dont les industriels consomment l’énergie. En augmentant la part de l’électricité dans les procédés, elle place la flexibilité au centre des nouveaux équilibres énergétiques industriels. Le principe consiste à adapter certaines consommations aux conditions du réseau électrique ou aux signaux du marché afin d’optimiser les coûts. Cette flexibilité peut passer par le pilotage de certains procédés énergivores, le décalage de consommations électriques, l’adaptation de périodes de maintenance, le stockage thermique d’énergie ou encore la valorisation des mécanismes d’effacement. Cette capacité de pilotage devient un levier économique à part entière. Elle permet non seulement d’améliorer la rentabilité des projets d’électrification, mais aussi de contribuer à l’équilibre du système électrique. ACCIONA Energía fait précisément de la flexibilité électrique un axe structurant de son accompagnement industriel, avec des solutions permettant aux industriels d’optimiser leurs consommations et de valoriser leurs capacités d’effacement.

Une dynamique appelée à s’accélérer

L’électrification des usages industriels figure désormais parmi les principaux leviers identifiés dans les stratégies françaises de décarbonation, de réindustrialisation et de souveraineté énergétique. La dynamique devrait continuer de s’accélérer sous l’effet combiné des objectifs climatiques européens, des politiques publiques de soutien à l’industrie, des dispositifs portés par l’ADEME et France 2030, des tensions persistantes sur les marchés énergétiques et du besoin croissant de visibilité sur les coûts de production. Le plan national d’électrification des usages prévoit 22 mesures destinées à accélérer la substitution des énergies fossiles par des usages électriques dans les transports, les bâtiments, l’industrie, l’artisanat, l’agriculture et le numérique. Pour l’industrie, cette orientation se traduit notamment par un soutien accru aux pompes à chaleur industrielles, aux chaudières électriques et al compression mécanique de vapeur. ACCIONA Energía a déjà porté cette prise de parole autour des enjeux d’électrification, de décarbonation et de flexibilité électrique lors du salon MIX.E. L’entreprise sera également sponsor du congrès GAZELEC en octobre prochain à Paris. Pour les industriels, le sujet n’appartient plus aux seules stratégies de long terme. L’électrification des usages s’impose progressivement comme un outil concret de transformation économique et industrielle, au service d’une production plus compétitive, plus résiliente et moins dépendante des énergies fossiles.

Quid d’ACCIONA Energía ?

ACCIONA Energía est l’une des plus grandes entreprises d’énergie 100 % renouvelable au monde, sans empreinte d’énergies fossiles. Elle dispose de 14,6 GW d’énergie renouvelable et est présente dans 22 pays. Avec 30 ans d’expérience, ACCIONA Energía propose un portefeuille complet de solutions énergétiques sur mesure pour ses clients entreprises et institutionnels afin d’atteindre leurs objectifs de décarbonation. ACCIONA Energía s’engage à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) les plus élevées.