Le chinois LONGi prÃ©voit de tripler sa capacitÃ© de production de cellules pour la porter Ã  45 GW en 2020

Il est des chiffres qui nous dépassent et qui relèvent pourtant d’une réalité industrielle. Cela se passe en Chine, chez le fabricant LONGi leader mondial dans la production de silicium monocristallin. En janvier 2018, le board du groupe chinois a annoncé sa stratégie pour les trois prochaines années. Afin d’accélérer la progression de l’industrie PV mais aussi de satisfaire les demandes clients sans cesse croissantes, il a été décidé de porter la capacité de production de wafers monocristallines de l’entreprise à 45 GW en 2020. Elle était à fin 2017 de 15 GW. En fait, la roadmap se décline ainsi : 28 GW à fin 2018, 36 GW à fin 2019 et enfin 45 GW à fin 2020. LONGi a déclaré que la qualité technique (22,5% de rendement pour les cellules PERC à technologie bi-faciale) et les objectifs de coûts (0,16 dollar le Wc) concernant ce nouveau projet d’envergure vont dans le sens des exigences de grid parity plébiscitée par le gouvernement chinois. Avec encore de substantielles baisses de coût attendues. A ce jour, LONGi fabrique la majorité de ces produits en Chine mais dispose également de capacité en Malaisie. LONGi, un géant ùondial du silicium monocristallin !

