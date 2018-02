Legendre Energie Ã©quipe le plus grand quartier d'Europe de centrales solaires en autoconsommation collective

Déjà équipé de plus de 8 000 m² de panneaux solaires, ce nouvel éco-quartier de La Fleuriaye, situé à Carquefou, au Nord-Est de Nantes (44) lance aujourd’hui l’un des plus grands projets en autoconsommation collective de France, mené par Legendre Energie (35). Découverte !

La ville de Carquefou (44), en coopération avec Nantes Métropole et la SEM Loire Atlantique Développement SELA, aménageur en Loire-Atlantique, a imaginé construire un quartier à impact complètement neutre sur l’environnement en associant mixité sociale, bassin d’emplois et qualité de vie.

Cet éco-quartier de la Fleuriaye, composé de bâtiments tertiaires, résidentiels et universitaires, est aujourd’hui la plus importante opération de logements collectifs certifiés PASSIVHAUS en Europe. Legendre Energie a déjà installé dans ce quartier plus de 8 000 m² de panneaux solaires en 2017 totalisant une puissance de 1.4 MWc, en injection et vente sur le réseau électrique.

Après 1,4 MWc en injection, 1 MWc en autoconsommation

Legendre Energie va plus loin encore en lançant la plus grande opération en autoconsommation collective en France. Dans la continuité du développement de ce quartier innovant, Legendre Energie installe 1MWc supplémentaire sur les toitures d’immeubles existants de la ZAC permettant une production locale d’électricité solaire pour les besoins des usagers. Sont concernés des locaux d’enseignements, des bâtiments tertiaires, des logements sociaux et des commerces, répartis sur une zone de plus de 65 hectares. Avec plus de 6 000 m² de panneaux solaires, l’éco-ZAC de La Fleuriaye devient le plus grand projet en autoconsommation collective en France. L’investissement relatif à cette opération est porté par Legendre Energie, qui devient alors un fournisseur d’énergie verte et locale pour l’ensemble quartier.

Une production d’énergie qui s’équilibre entre les besoins des consommateurs du tertiaire et du résidentiel

La mise en place de cette opération d’autoconsommation collective a été favorisée par la mixité des besoins entre le tertiaire et le résidentiel.

En effet, la complémentarité des usages énergétiques entre ces deux secteurs (majoritairement la semaine pour le premier et le week-end et le soir pour le second) implique une consommation diurne 7/7j à laquelle l’électricité solaire vient se substituer en partie. Ce projet a obtenu la labellisation au programme national SMILE (SMart Ideas to Link Energies), projet collaboratif bi-régional déployé sur les Régions Bretagne et Pays de la Loire, qui promeut la mise en place de Smart Grids qui rendent plus intelligente et fluide la gestion de l’électricité sur le réseau.

Legendre Energie, acteur majeur dans le secteur de l’autoconsommation photovoltaïque

Produire de l’électricité renouvelable et locale a toujours été le cœur de l’activité de Legendre Energie. En proposant des solutions d’autoconsommation solaire, Legendre Energie devient fournisseur d’énergie, et propose à ses clients de préserver leur trésorerie en finançant leur centrale et en leur vendant de l’énergie verte, moins chère et produite localement. Expert du photovoltaïque depuis 10 ans, Legendre Energie est un acteur majeur qui dispose d’un solide savoir-faire technique, juridique et financier.

