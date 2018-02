ARMOR veut devenir le leader mondial des cellules organiques photovoltaÃ¯ques (OPV) et s'en donne les moyens

Armor est leader mondial dans l’enduction des rubans Transfert Thermique pour l’impression sur emballage et sur étiquettes code-barres, Modèle d’entreprise centré sur l’innovation, elle a développé sur fonds propres depuis 2008 la technologie OPV de cellules photovoltaïques organiques. Avec succès et un objectif ambitieux : devenir leader mondiale de cette techno promise à un bel avenir !

Avec un CA de 257M€, l’Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) ARMOR dépense annuellement en France 13M€ en R&D. L’innovation est fortement ancrée dans les gênes de l’entreprise. Au-delà de son activité dans l’impression 100% Made in France et dans un souci de diversification et de valorisation du savoir-faire, ARMOR s’est orienté depuis 2008 vers la fonctionnalisation de films souples et a notamment mis au point un film photovoltaïque innovant (OPV) sous la marque ASCA. Depuis dix ans, près de 50 millions d’euros ont été alloués sur fonds propres au développement de cette activité.

Des perspectives pour une production en grande surface

Une des caractéristiques principales de l’OPV est sa mise en œuvre par des procédés « roll to roll », ce qui ouvrent des perspectives pour la production en grande surface et à bas coût. Les cellules OPV, majoritairement constituées de composés organiques (carbone, oxygène, hydrogène, azote) tels que les polymères, présentent de nombreux avantages :

Légèreté : jusqu’à 30 fois plus léger que les panneaux rigides actuels

Finesse : environ 500m d’épaisseur

Flexibilité : enroulabilité éprouvée jusqu’à des diamètres d’environ 50mm

Éco-responsabilité : issu d’un procédé peu énergivore ; des études internes et externes ont mis en évidence que l’OPV possède un faible impact carbone et un retour énergétique faible

Adaptabilité : tant dimensionnelle qu’environnementale (bon comportement aux températures élevées)

Semi-transparence : les procédés développés et industrialisés chez ARMOR permettent aujourd’hui de fabriquer des modules semi-transparents pouvant entre autre combiner ombrage et production d’énergie

Conception et fabrication en France : une technologie conçue et industrialisée par les équipes du pôle de compétences industrielles situées en périphérie de Nantes (La Chevrolière).

30 millions de m² annuels

Ces propriétés permettent d’envisager leur utilisation dans des applications pour lesquelles le photovoltaïque standard n’est pas adapté. Citons par exemple l’intégration dans la masse du matériau, sur des surfaces structurées, sur des formes design, sur des structures souples, légères, transportables etc ARMOR a initié des travaux pour associer son film photovoltaïque à des matériaux de construction ou à des structures pour lesquels le silicium ne peut répondre. De multiples intégrations peuvent être envisagées (sur toiles métallo-textiles, dans des pièces plastiques, dans des tôles ondulées, bardages etc) dans les secteurs du bâtiment, du mobilier urbain, de la domotique, du WIFI, des transports ou de l’IoT. L’idée est d’apporter de la fonctionnalisation à des matériaux actuellement non solarisés et recouvrir des surfaces non exploitées à l’heure actuelle.

A ce jour, ARMOR est la seule société a disposé d’une ligne de fabrication opérationnelle et un site industriel dédié à la production d’OPV, la concurrence étant pour l’heure cantonnée à des lignes pilotes. Le produit ASCA est ainsi commercialisé depuis un an. « Notre capacité de production s’élève à 1 million de m² annuel. Notre objectif est clairement de devenir leader mondial des cellules OPV, en injectant 50 millions d’euros supplémentaires de fonds publics ou privés. Et ce pour produire à grande échelle soit l’équivalent de 30 millions de m² annuels » confirme Moïra Asses, Marketing & Business Development Projects Manager. ARMOR emploie 1800 collaborateurs répartis dans 25 sites industriels et logistiques sur tous les continents du monde, dont 700 en France.

Encadré

ARMOR équipe un sac à main bio de son film photovoltaïque ASCA

ARMOR vient de conclure un nouveau partenariat avec la startup brésilienne « Flying to the Sun », spécialisée dans le développement de projets utilisant l’énergie photovoltaïque organique. Premier produit de cette collaboration : un sac solaire intégrant les films photovoltaïques ASCA.

Un produit « 100% revalorisable » pour changer les mentalités

Léger et pliable, le Kombucha Solar Bag comporte deux modules photovoltaïques ASCA directement intégrés dans un tissu biologique, appelé aussi cuir végétal et fabriqué à partir dun procédé similaire à celui du thé fermenté, le « kombucha ». Une démarche en phase avec le choix du film photovoltaïque ASCA, sans silicium ni métaux rares, sélectionné par la startup pour la qualité et la performance de ses modules.

L’innovation au service de la mobilité

Muni d’un port USB lui-même relié à une batterie externe, le Kombucha Solar Bag peut stocker l’énergie solaire collectée grâce aux films photovoltaïques dont il dispose. Un sac « smart », bientôt compatible avec un nouveau réseau de télécommunication développé par l’opérateur toulousain Sigfox. « Ce sac ‘solaire’ connecté s’inscrit dans le développement des projets rattachés à Asca Mobility, un des axes de développement d’Asca avec l’appui de notre bureau d’étude dédié, l’Asca Solutions Lab » explique Moïra Asses, Marketing & Business Development Projects Manager de l’entité.

