Le chimiste amÃ©ricain Sasol rÃ©duit ses Ã©missions de CO2 via un Virtual Power Purchase Agreement avec Akuo

Sasol International Chemicals, une entreprise de Sasol Ltd, et Akuo ont annoncé la signature d’un Virtual Power Purchase Agreement (VPPA), marquant une étape importante dans l’engagement de Sasol à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les achats d’énergie renouvelable représenteront environ la moitié de la consommation annuelle d’électricité sur le site de Sasol à Lake Charles.

Le VPPA entre Sasol et Akuo fournira l’équivalent de 91 mégawatts, soit 250 000 mégawattheures, par an de capacité d’énergie renouvelable associée à la ferme solaire Tennyson qu’Akuo est en train de construire dans le comté de Coke, au Texas. Cette quantité représente environ 50 % de la consommation annuelle d’électricité du Lake Charles Chemicals Complex de Sasol. Une fois mis en œuvre au cours du second semestre de l’année civile 2026, l’accord de 15 ans réduira les émissions de CO2 de Sasol d’environ 90 000 tonnes par an (ktpa). « L’utilisation accrue d’énergie renouvelable, par le biais d’achats directs et virtuels d’énergie renouvelable sur nos principaux sites de production, est un levier essentiel pour exploiter nos installations de manière moins intensive en carbone et atteindre notre objectif de réduire nos émissions du scope 1 et du scope 2 de 30 % d’ici 2030 », souligne Todd Hancock, vice-président des opérations américaines de Sasol International Chemicals.

Création de valeur à long terme et stabilisation des coûts énergétiques

Akuo exploite déjà deux parcs éoliens dans le comté de Coke. La nouvelle centrale solaire de 195 MW sera la première centrale solaire d’Akuo aux États-Unis. Sa construction devrait mobiliser jusqu’à 400 employés et sous-traitants. La mise en service est prévue pour le second semestre 2026. « Grâce à la centrale photovoltaïque de Tennyson, Akuo démontre que la fourniture d’énergie renouvelable directement aux entreprises qui cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique contribue également à la création de valeur à long terme en stabilisant leurs coûts énergétiques. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires comme Sasol pour soutenir leurs objectifs environnementaux », conclut Éric Scotto, président et co-fondateur d’Akuo.