Et la dÃ©charge de LigÃ©lios de se transformer en une centrale photovoltaÃ¯que

En Alsace, le parc photovoltaïque Ligélios vient d’être inauguré à Wintzenheim. Composée de 21 000 panneaux, la centrale s’étend sur une superficie de 12 hectares pour une puissance installée de 11,55 MWc et produira chaque année l’équivalent de la consommation électrique de 6 200 personnes. Un partenariat renouvelé entre ENGIE Green et Vialis !

Un an après la mise en service du parc photovoltaïque de Volgelsheim (22,2 MWc), la centrale solaire Ligélios entre en production. D’une puissance de 11,55 MWc, elle génère désormais ses premiers électrons. Le projet est à nouveau porté et réalisé par ENGIE Green, filiale d’ENGIE et VIALIS, Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) locale basée à Colmar dans le Haut-Rhin. Ce projet représente un investissement de 8 M€. La centrale photovoltaïque Ligélios prolonge cette dynamique locale en faveur de la transition énergétique, au service des habitants et du Territoire. Le projet illustre l’engagement commun des deux partenaires à développer les énergies renouvelables dans un souci de performance environnementale et de compétitivité. La SAEM VIALIS détient 20 % du capital et des droits de vote de la société de projet aux côtés d’ENGIE Green France.

La revalorisation d’un site dégradé

Projet à forte dimension territoriale, la centrale photovoltaïque Ligélios est implantée sur la commune de Wintzenheim, sur le site de l’ancienne décharge du Ligibel. Le projet permet de revaloriser ce terrain dégradé, auparavant utilisé pour le stockage de déchets par le SITDCE (Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et de ses Environs). Constituée de plus de 21 000 panneaux, la centrale couvre l’équivalent des besoins en électricité de 6 200 personnes par an. Compte tenu de l’existence d’un réseau de biogaz dans ce terrain, l’implantation de la centrale solaire a été adaptée avec notamment des fondations spécifiques en longrines, des réseaux électriques en surface et protégés dans des gaines et une distance respectée autour des puits de biogaz. Plusieurs panneaux ont été retirés de l’implantation initiale afin de préserver les zones d’évacuation naturelle du biogaz. Cette approche témoigne d’une reconversion maîtrisée, conciliant contraintes techniques et valorisation du potentiel solaire local. La moitié de la surface de ce site appartient à la Ville de Colmar (actionnaire majoritaire de Vialis) et accueille la centrale Ligélios. L’autre moitié, propriété du groupe Auchan, a été attribuée à Voltalia.

Un projet respectueux de l’environnement

Des mesures environnementales exemplaires permettent une bonne intégration de la centrale à l’environnement local. Suite à l’observation de crapauds calamites sur le site, espèce protégée d’amphibiens, un programme de sauvegarde a été mis en place :

- Adaptation du planning de travaux afin d’éviter les périodes de reproduction et transit

- Mise en place d’hibernaculums pour reconstituer un habitat naturel

- Création de crapaudromes, buttes de terre permettant la migration naturelle des crapauds vers l’extérieur du site

- Création de 2 mares au sud du site afin de favoriser la reproduction

Dans le cadre de ces mesures environnementales, plus de 1 000 crapauds ont été déplacés vers les mares de compensation, afin d’éviter tout risque d’écrasement pendant le chantier. La taille de cette population est exceptionnelle : en moyenne, les groupes de crapauds recensés sur ce type de sites comptent entre 20 et 30 individus.

Encadré

Retombées économiques locales

Retombées fiscales annuelles perçues par les collectivités : total de 45 600 € / an

- Commune de Wintzenheim : 12 400 € / an

- Communauté de communes Colmar Agglomération : 23 400 € / an

- Département du Haut-Rhin : 9 800 € / an