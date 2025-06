Cap’DÃ©couverte et ENGIE dÃ©veloppent un parc PV de 65 MWc pour faire de Capâ€™DÃ©couverte un moteur de la transition Ã©nergÃ©tique

Dans le cadre du projet de transformation territoriale CAP’2050, le SMAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Découverte) et ENGIE officialisent leur partenariat pour développer un vaste parc photovoltaïque sur le site de Cap’Découverte, au cœur de l’Occitanie (Tarn). Un partenariat stratégique en faveur d’une production locale d’énergie verte !

Dès 2025, les études seront engagées pour l’installation de 97 000 panneaux d’une puissance de 65MWc dont 3MWc en ombrières de parkings permettant une production annuelle d’environ 90 GWh. Ce dispositif innovant permettra donc de produire l’équivalent de la consommation électrique de 35 000 habitants ou de couvrir environ 10 % de la consommation électrique résidentielle annuelle des habitants du Tarn (chauffage inclus), renforçant ainsi l’autonomie énergétique du territoire. Ce projet d’envergure marque une nouvelle étape dans l’histoire de ce site emblématique, qui devient un véritable démonstrateur de reconversion écologique, énergétique et territoriale et un acteur majeur de la transition énergétique locale ! Ce projet contribuera de manière significative au financement du site de Cap’Découverte en garantissant des revenus fixes sans pression fiscale supplémentaire. Ce parc photovoltaïque pourrait générer jusqu’à 60 millions d’euros de revenus sur près de 40 ans pour une centrale d’une puissance de 65MWc. L’investissement prévisionnel est estimé à 50 millions d’euros pour l’ensemble du projet. « CAP 2050, c’est un projet responsable, cohérent avec les attentes de nos concitoyens. Cap’Découverte va devenir un site exemplaire pour la transition énergétique, un lieu dédié aux pratiques sportives durables et un espace culturel enraciné dans son territoire. L’énergie verte en sera la clé, dans le respect de l’histoire énergétique du site » s’enthousiasme Christophe Ramond, Président du Département du Tarn et du SMAD.

Une ambition partagée pour le Tarn

Tout au long du projet, ENGIE aura recours à des entreprises locales, notamment à l’occasion du chantier de construction. Le projet débutera par les études techniques et environnementales fin 2025, permettant d’envisage une mise en service progressive des installations photovoltaïques, envisagée dès 2027 pour les ombrières de parking. Une étude d’impact environnemental sera menée, intégrant une analyse approfondie de l’intégration paysagère afin d’assurer une parfaite cohérence entre les infrastructures, le site de Cap’Découverte et ses usages. Outre les retombées économiques directes pour le territoire (région, département, communauté de communes Carmausin-Ségala et communes concernées), la proposition prévoit également de renforcer l’animation pédagogique autour des enjeux énergétiques et environnementaux en lien avec les activités du site. Jean-Jacques Bascoul, Délégué Régional ENGIE Occitanie, se réjouit de cette collaboration : « ENGIE est fier d’accompagner l’ambition de Cap’Découverte en faveur de la transition énergétique. Un site emblématique de ce territoire de sa transformation et de son adaptation. Autrefois anciennes mines de charbon à ciel ouvert et demain fermes photovoltaïques, ce projet illustre parfaitement notre volonté d’accompagner au plus près des territoires les collectivités locales vers une transition énergétique concrète, partagée et utile au plus grand nombre.»