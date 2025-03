LA grande soirée d’ouverture AuRA Digital Solaire du salon BEPOSITIVE lundi 24 au All In Country Club !

Un moment unique pour échanger, s’informer et renforcer la filière solaire en France dans un moment charnière ! Telle est la vocation de cette grande soirée organisée la veille de l’ouverture du salon BEPOSITIVE, le lundi 24 mars 2025, à partir de 18h30 au All In Country Club Lyon – Décines-Charpieu (13 rue Marceau, 69150 Décines-Charpieu). The place to be, comme on dit !

Christophe Geourjon, Président de la Commission Economie, relocalisation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ouvrira la soirée aux côtés de Clara Trevisiol, Présidente d’AuRA Digital Solaire. S’en suivra une table ronde sur le thème : “Engagement citoyen, électrification, solaire : quels leviers pour accélérer la décarbonation et atteindre nos objectifs de transition énergétique ?”

Parmi les intervenants : Philippe Guelpa-Bonaro – Vice-président de la Métropole de Lyon délégué au climat, à l’énergie et à la réduction de la publicité

“La décarbonation à travers le photovoltaïque”, Yannick Chammings – Président du Conseil de Sécurité de Team for the Planet, “L’engagement citoyen envers la décarbonation”, Clara Trevisiol – Présidente d’AuRA Digital Solaire, “Le rôle des territoires et des acteurs locaux dans la décarbonation par le solaire” et enfin Christophe Martin – Directeur Général de Renault Trucks France “L’électrification du parc de camions Renault Trucks : défis et perspectives”. A partir de 20h00, soirée & cocktail dînatoire en toute convivialité !

www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-douverture-aura-digital-solaire-du-salon-bepositive-2025-1260853539879?aff=oddtdtcreator