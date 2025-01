Dans la dynamique de 2024, VSB France se projette vers demain sous lâ€™Ã©gide de Total Energies

VSB France, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dresse le bilan de l’année 2024 : 50 MW mis en service, 100 MW en suivi de construction et 100 MW lauréats des appels d’offres CRE. Forte d’un portefeuille actuel de 2GW d’énergies renouvelables, VSB France poursuit ses développements pour 2025 avec des ambitions en éolien, solaire au sol et agrivoltaïsme.

En 2024, VSB France a mis en service 1 centrale photovoltaïque et 3 parcs éoliens en France Métropolitaine. Ces 4 mises en services représentent un volume de 50 MW soit l’équivalent de 29 000 tonnes d’émissions de CO2 évitées et la consommation électrique annuelle d’environ 46 000 habitants.

Une année marquée par plusieurs mises en services et rythmée par une forte activité de construction

Le rythme de construction a été particulièrement soutenu avec plus de 100MW dans l’année. VSB France a lancé en 2024 la construction de deux parcs éoliens situés dans le Puy-de-Dôme. L’un des deux parcs sera le plus important jamais construit par VSB France, il comptera 15 turbines VESTAS V110. Les deux parcs représentent un total de 21 éoliennes pour une puissance de 46 MW. La construction est actuellement en phase de terrassement et génie civil. A date, VSB France exploite pour son compte et celui de tiers 600 MW d’énergies renouvelables.

L’agrivoltaïsme parmi les leviers pluriels de croissance chez VSB France

Pour l’année 2025, VSB France va poursuivre ses développements et notamment continuer à accélérer sur l’éolien, le solaire au sol et l’agrivoltaïsme tout en travaillant à la diversification des modèles de valorisation de l’énergie. Renforcer significativement l’activité agrivoltaïque est l’un des objectifs forts pour VSB en 2025. L’idée est, en capitalisant sur la connaissance des territoires et l’expertise en matière photovoltaïque, de cibler des projets au-delà de 5 MWc qui allient production agricole et production d’électrons verts. Enfin côté valorisation, suite à la réussite de deux premiers CPPA signés avec un producteur d’hydrogène et un acteur de la grande distribution, VSB France entend poursuivre la signature de tels accords aussi bien pour les actifs existants que ceux en construction.

VSB sous le giron de Total Energies

En fin d’année dernière, VSB Group et Total Energies ont signé un accord visant l’acquisition complète des actions du groupe VSB, détenues jusqu’à présent par Partners Group et le fondateur de VSB, par Total Energies. « 2024 a été une année dynamique marquée par de belles mises en services », se félicite Maël Lagarde, Directeur Général et Gérant de VSB France. « Nous allons poursuivre plus que jamais nos développements afin de continuer à contribuer à la transition énergétique en respectant nos fondamentaux : privilégier les développements concertés et agir dans le respect des territoires.»