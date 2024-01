Le chauffage solaire Ã©conome SunAÃ©ro de Solar Brother rencontre un vif succÃ¨s…

Le chauffage solaire économe SunAéro de Solar Brother rencontre un vif succès auprès des consommateurs qui cherchent à se chauffer en dépensant moins ! La preuve. SolarBrother remplit 3500 % de son objectif initial sur Ulule avec déjà près de 175 000 euros récoltés !

Spécialisée dans la conception de solutions solaires écologiques (fours, barbecues, séchoir à légumes…), la startup française Solar Brother propose une alternative aux français pour faire baisser le coût de leur facture énergétique quand le froid s’installe ! Avec SunAéro, il est enfin possible de faire baisser le thermostat de son chauffage de 3 à 5°C gratuitement et sans électricité, tout en gardant son confort thermique ! Une innovation Made in France, conçue et assemblée en France dans le tout nouveau centre de production à Carnoules dans le Var, qui sera inauguré courant janvier.

SunAéro® , où comment apporter gratuitement plus de chaleur à votre pièce !

Le chauffage solaire est un projet initié dès juin 2022 par les équipes de R&D de Solar Brother pour répondre à la forte augmentation des prix des énergies, et le besoin des français de se tourner vers des solutions alternatives pour faire baisser leurs factures. Un an après, cette ambition se concrétise avec SunAéro : un chauffage solaire capable de chauffer et renouveler l’air pour des pièces de 20 à 60m² type une chambre, un salon, un atelier, un cabanon, une cave. Le bénéfice ? Les 3 à 5 degrés supplémentaires qu’il génère dans le logement permettent de diminuer d’autant votre thermostat actuel et donc de réaliser de réelles économies non négligeables.

Simple à installer, par une seule personne !

SunAéro s’installe verticalement ou horizontalement sur la façade extérieure d’une maison orientée au soleil (idéalement plein sud, ou sud-est, sud-ouest) via des panneaux modulables qui se fixent sur la cloison par fixation mécanique avec des attaches rapides. Avec son système « Plug & Play », l’installation est très simple : une fois, que vous avez choisi la pièce que vous souhaitez chauffer, il suffit de percer 4 trous à l’extérieur de la façade de la pièce pour fixer le panneau. 1 à 3 heures sont nécessaires pour réaliser une installation clef en main selon que cela soit du bois ou du béton. Pour aider les utilisateurs, Solar Brother propose plusieurs options : des guides tutoriels vidéo et la location d’outils pour les bricoleurs ou bien l’appel à un artisan suivi par Solar Brother.

Rien à faire au quotidien, totalement autonome !

Une fois installé les panneaux (de 1 à 3 panneaux selon le volume de la pièce à chauffer), le bloc pilote doté du système de ventilation, vous n’avez plus rien à faire. Le chauffage solaire se met en fonctionnement naturellement :

1. L’air extérieur, pénètre dans le bas du panneau en passant par la cassette de filtration.

2. L’air entre ensuite en contact avec l’absorbeur solaire dans le panneau solaire aérothermique qui est conçu pour optimiser le transfert de la chaleur.

3. En montant dans le panneau, l’air est chauffé et propulsé à l’intérieur de la maison par une ventilation contrôlée. Dès que le bloc pilote dépasse les 25° C*, la ventilation se met en route. A la nuit tombée, elle se coupe automatiquement avec le coucher du soleil. *La température de consigne est ajustable.

Cette technologie optimisée pour l’isolation du conduit d’air est brevetée, elle permet un assemblage sans colle ni silicone. SunAéro fonctionne de façon totalement autonome grâce à l’énergie du soleil. La chaleur combinée au flux d’air chauffent et déshumidifient les pièces. Avec SunAéro, vous gagnez non seulement quelques degrés « gratuitement » pour chauffer vos pièces mais vous renouvelez aussi le volume d’air de la pièce toutes les heures avec un système de ventilation silencieux. Complément idéal d’une pompe à chaleur, d’un chauffage à bois, électrique ou au gaz pour chauffer une ou plusieurs pièces l’hiver, SunAéro peut s’avérer aussi très utile l’été : Il est même possible d’installer ses panneaux modulables sur une cabane de séchage et ainsi l’utiliser comme déshydrateur de fruits et légumes, sèche-linge ou pour accélérer le séchage du bois.

Bientôt connecté, pour suivre en temps réel les économies d’énergie et piloter à distance le ventilateur !

Dernier avantage, SunAéro est le seul chauffage solaire à pouvoir être piloté à distance via une application mobile prochainement disponible. Celle-ci apportera en temps réel les données (notamment les watts économisés) et permettra aux utilisateurs de paramétrer les réglages du ventilateur pour qu’il se déclenche automatiquement par exemple quand la température du panneau est supérieure de 5°C à celle de la pièce à chauffer ou bien en fonction taux d’humidité souhaité dans la pièce.