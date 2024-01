Enerfip : une croissance de plus de 30 % en 2023 sur la collecte auprÃ¨s des particuliers

Enerfip, plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables, poursuit sa croissance. Avec un total de 144 millions d’euros levés sur l’exercice 2023, les résultats d’Enerfip montrent une progression remarquable par rapport à l’année précédente, consolidant ainsi sa position d’acteur majeur dans le domaine de l’investissement responsable. Des chiffres qui témoignent de l’engouement croissant des particuliers pour l’investissement dans les projets liés à la transition énergétique et écologique.

Enerfip a connu en 2023 une augmentation substantielle des fonds collectés, totalisant 144 millions d’euros, comparativement aux 130 millions d’euros en 2022. Une réussite qui s’explique notamment par une plus forte participation des particuliers, avec 115 millions d’euros investis, représentant une augmentation significative par rapport aux 85 millions d’euros de l’année précédente.

27 millions d’euros levés sur le seul mois de décembre

Au cours de l’exercice 2023, 4 500 nouveaux investisseurs ayant réalisé au moins un premier investissement ont rejoint la plateforme. Ces investisseurs font partie des 9 157 nouveaux inscrits sur la plateforme au cours de l’année. Le montant moyen par investissement a également augmenté, passant de 1 800 € à plus de 2 200 €. Le dernier trimestre de 2023 a été particulièrement fructueux, avec une levée de fonds atteignant les 65 millions d’euros, dont 27 millions sur le seul mois de décembre. Dans le cadre de son expansion géographique et de son déploiement sur le marché européen, Enerfip a ouvert un nouveau bureau à Milan, en septembre 2023. Le bureau espagnol, ouvert en septembre 2022, a atteint des records dès sa première année d’exercice avec une levée de fonds de 11 millions d’euros et le recrutement de 4 personnes sur place. Les effectifs du Groupe ont également augmenté de manière significative, passant de 30 à 40 entre fin 2022 et fin 2023. Parallèlement, l’entreprise a adopté une nouvelle identité graphique et fait l’acquisition puis inauguré en fin d’année de nouveaux bureaux à Montpellier, situés dans un bâtiment emblématique du cœur de la ville.

Des projets ambitieux et un renforcement de son implantation en Europe pour 2024

En 2024, Enerfip envisage de poursuivre et renforcer encore plus sa présence sur le marché à la fois en continuant son expansion géographique et en diversifiant sa gamme de produits financiers verts. En effet, dans le cadre de sa stratégie d’expansion géographique, Enerfip prévoit l’ouverture de nouveaux bureaux en Europe du Nord après l’Europe du Sud en 2022 et 2023. L’entreprise prévoit également le lancement de nouveaux produits financiers 100% verts, renforçant ainsi son portefeuille avec, pour commencer, le lancement de son premier fonds 100% vert, ouvert aux institutionnels et aux particuliers, avec sa filiale dédiée à la gestion de fonds, Enerfip Gestion. Dans le cadre de sa stratégie RSE, l’entreprise affirme sa responsabilité sociétale et souhaite améliorer sa marque employeur en introduisant une semaine hybride pour ses collaborateurs, soulignant ainsi son engagement envers des modes de travail flexibles et durables. Enerfip aborde donc l’année 2024 avec ambition, détermination et la volonté continue de promouvoir l’investissement responsable dans les énergies renouvelables comme un placement vertueux pour les particuliers.