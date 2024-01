REDEN accueille un Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© pour soutenir sa croissance dans le photovoltaÃ¯que

Fort d’une solide expérience dans les secteurs de l’énergie, de l’économie et de l’industrie à l’échelle internationale, Frank Demaille, précédemment Directeur Général Adjoint d’ENGIE, accompagnera REDEN dans sa prochaine phase de croissance.

Acteur international de référence dans le domaine du photovoltaïque, REDEN vient de nommer Frank Demaille au poste de Directeur Général Délégué. Doté d’une forte expertise, tant opérationnelle que stratégique, dans le secteur de l’énergie, Frank Demaille possède également une connaissance approfondie des défis et rouages économiques français et européens. Après dix ans dans la fonction publique (notamment au sein du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle du Ministère des Finances et au cabinet du Premier Ministre), il a occupé pendant quinze ans divers postes au sein d’ENGIE à l’échelle mondiale, dont celui de Directeur Général Adjoint, Membre du Comité Exécutif Groupe, chargé de la Transformation et des Géographies. « REDEN possède des valeurs fortes, une expertise indéniable et un potentiel de croissance extraordinaire », déclare Frank Demaille, Directeur Général Délégué de REDEN. « Je m’attacherai par conséquent à maintenir et à renforcer ses axes stratégiques, tout en apportant une vision nouvelle sur le marché et ses possibilités, en France et à l’international. En tant qu’entreprise responsable, nous avons le devoir d’agir pour l’environnement, les territoires et les générations futures. En tandem avec Thierry Carcel et, plus largement, toute l’équipe REDEN, je m’engage à conserver et soutenir cette dynamique positive, résolument tournée vers l’avenir, en associant des objectifs à long terme avec la réalisation de projets inspirants à court terme. »

La place prépondérante de l’humain au sein du management

Son expérience cumulée lui permettra de jouer un rôle charnière dans la conduite des activités du Groupe REDEN. L’accent sera mis sur le développement de marchés existants mais aussi de nouvelles opportunités, afin de mener REDEN vers de nouveaux succès et favoriser le déploiement d’une énergie solaire respectueuse de son environnement, en phase avec les enjeux sociétaux. « Je me réjouis de l’arrivée de Frank au sein du Groupe », ajoute Thierry Carcel, Président de REDEN. « Son expertise éprouvée et sa vision tant pragmatique qu’ambitieuse et clairvoyante nous permettront d’avancer de concert sur une stratégie plus forte. REDEN est dans une période clé de son histoire et, avec Frank, nous nous donnons les moyens d’atteindre de nouveaux sommets. Mais ce qui est encore plus important à mes yeux, c’est qu’il porte en lui les valeurs fondatrices de REDEN et accorde à l’humain une place prépondérante dans son management. Notre politique RSE comme notre cohésion interne s’en verront ainsi consolidées. »