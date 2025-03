Mariage solaire entre Vitrolles et le groupement SerenySun-Watteos autour d’une communauté d’énergie

La Ville de Vitrolles franchit une étape majeure dans son engagement pour la transition énergétique en signant un contrat de concession inédit avec le groupement SerenySun – Watteos. D’une durée de 30 ans, ce contrat permettra le déploiement d’une communauté d’énergie de grande envergure, favorisant une production locale, décentralisée, durable et compétitive. Une première en France !

Ce modèle pionnier de communauté d’énergies, porté par la Ville de Vitrolles et confié à SerenySun et Watteos, marque une véritable révolution dans la gestion des communautés énergétiques. Il repose sur un montage juridique novateur, le gisement solaire exceptionnel des Bouches-du-Rhône, un impact direct sur le patrimoine municipal, une gouvernance inclusive et un modèle économique réplicable. Vitrolles devient ainsi la première ville en France à structurer une communauté d’énergie sous un cadre aussi ambitieux et durable.

Un projet novateur pour une énergie locale, durable et solidaire

Confrontée aux impératifs de la transition énergétique et animée par la vision d’un territoire plus résilient, la Ville de Vitrolles engage une démarche volontariste en faveur du développement des énergies renouvelables depuis plusieurs années. Dans cette dynamique, la Ville a lancé un appel d’offre, remporté par le groupement concessionnaire SerenySun – Watteos. Ainsi, la communauté d’énergie locale, baptisée Notre énergie Vitrolles, verra prochainement le jour au cœur de la ville, instaurant un modèle de production et de consommation partagée d’électricité verte à l’échelle du territoire.

Avec une capacité photovoltaïque de 6 MWc, le projet Notre énergie Vitrolles marque un tournant dans le développement des communautés d’énergie en France. “ Avec ce projet pionnier, nous plaçons l’énergie verte et locale au cœur du développement de Vitrolles. Face aux défis climatiques et aux tensions sur le marché de l’énergie, il est essentiel pour notre territoire de se doter de solutions innovantes et résilientes. À travers cette communauté d’énergie citoyenne, nous faisons le choix d’un modèle durable, où la production et la consommation d’électricité bénéficient directement aux habitants, aux entreprises et aux services publics locaux” explique Loïc Gachon, Maire de Vitrolles.

Couverture de 29 % des besoins énergétiques de la Ville

Là où la plupart des initiatives existantes affichent une puissance inférieure à 1 MWc, cette concession d’envergure permet de générer près de 8 GWh d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle (hors chauffage) de plus de 2 000 foyers. Cette production locale, répartie sur 25 sites municipaux totalisant plus de 26 000 m² de surface solarisée, en toitures, ombrières de parking et bassins, permettra de couvrir 29 % des besoins énergétiques de la Ville tout en valorisant 90 % de l’énergie produite directement sur le territoire. “ SerenySun est fière de s’associer à la

Ville de Vitrolles pour déployer cette communauté d’énergie renouvelable de grande ampleur. Pionniers des circuits courts de l’énergie, nous avons toujours défendu des modèles énergétiques locaux, durables et accessibles à tous. Avec Notre énergie Vitrolles, nous posons un jalon essentiel vers une énergie plus solidaire, impliquant collectivités, entreprises et citoyens dans une dynamique vertueuse. Ce projet démontre que la transition énergétique peut être une opportunité économique et sociale pour les territoires” ajoute Donald François, Président de SerenySun.

Une mise en service progressive de la communauté d’énergie dès mi-2026

Grâce à quatre boucles initiales d’autoconsommation collective de 2 km chacune, une majeure partie du territoire sera couverte dès la mise en service du projet. Notre énergie Vitrolles est également conçue pour évoluer : deux boucles complémentaires pourront venir compléter le dispositif afin d’élargir la couverture énergétique et tendre vers une autonomie complète du territoire grâce à la solarisation d’autres sites privés. Ce modèle repose sur une gouvernance partagée et une logique de solidarité entre les acteurs du territoire. Une phase d’étude et de conception s’étendra jusqu’à fin 2025, avant le démarrage des travaux début 2026. SerenySun et Watteos prévoient une mise en service progressive de la communauté d’énergie dès mi-2026, marquant ainsi une nouvelle ère pour l’indépendance énergétique locale. Ce modèle concessif, unique en France, démontre que l’autoconsommation collective peut être déployée à grande échelle et au profit d’une forte mixité de consommateurs publics et privés. De plus, la réglementation évolue favorablement en faveur de l’autoconsommation collective (augmentation de la puissance des boucles et taxation allégée). Grâce à la puissance inédite du projet et son montage en concession, Vitrolles s’impose comme une ville pionnière de la transition énergétique, ouvrant la voie à d’autres collectivités souhaitant accélérer leur résilience énergétique.

Une communauté d’énergie au service de tous les acteurs

La Ville de Vitrolles met en place une communauté d’énergie vitrollaise, permettant aux habitants, entreprises et acteurs locaux de produire, consommer et partager une électricité propre, locale et compétitive. Ce projet repose sur plusieurs avantages :

un projet collectif et inclusif. Les particuliers et entreprises pourront intégrer la communauté en tant que producteurs ou consommateurs, bénéficiant ainsi d’une énergie à prix stable et compétitif.

la garantie de la sécurisation des coûts de l’énergie. La mutualisation de la production et de la consommation assure une stabilité des prix, à l’abri des fluctuations du marché.

un cadre contractuel sécurisé. La concession garantit des installations de qualité et une gestion optimisée, assurée par le groupement SerenySun – Watteos et leur expertise respective.

Pour garantir la solidité de ce modèle innovant, la Ville de Vitrolles a été accompagnée par le cabinet juridique LLC pour la structuration du contrat et par le cabinet d’étude Julhiet Sterwen sur les aspects techniques.

Encadré

Un modèle énergétique inédit et inspirant pour toute la France

Au travers de Notre énergie Vitrolles, la Ville de Vitrolles devient un laboratoire d’innovation énergétique. Alors que plusieurs communautés d’énergie existent déjà en France, aucune n’a encore été contractualisée sous la forme d’un contrat de concession de longue durée. Ce dispositif permet à la Ville de déléguer à un groupement d’opérateurs privés, ici SerenySun et Watteos, non seulement la gestion de la communauté d’énergie, mais aussi le financement et l’exploitation des infrastructures énergétiques. De même, ce modèle, qui associe collectivité, citoyens et entreprises, ambitionne d’ouvrir la voie à d’autres territoires souhaitant adopter cette approche pionnière et accélérer leur transition vers une énergie locale et maîtrisée. Albin Garrigue, Directeur général de Watteos, conclut, “Nous sommes heureux d’avoir remporté ce marché en partenariat avec SerenySun, combinant une expertise pointue en autoconsommation collective et notre approche plus globale d’aménageur énergétique. Notre énergie Vitrolles ouvre la voie à un modèle économique, unique en son genre, durable, compétitif et inclusif permettant d’associer collectivité, particuliers et entreprises. Grâce à ce dispositif innovant, la ville nous délègue également le financement et la rénovation des toitures de certains de ses bâtiments en améliorant par la même occasion leur efficacité énergétique. Ce projet illustre notre volonté d’être le partenaire clé des collectivités dans leur transition énergétique”.