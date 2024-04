ACTU/ DÃ©placement de Bruno Le Maire dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) consacrÃ© aux Ã©nergies renouvelables

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, se rend ce vendredi 5 avril dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) pour un déplacement consacré aux énergies renouvelables, en présence de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Energie. Dans les Alpes-de-Haute-Provence (04), Bruno Le Maire et Roland Lescure participeront à une table ronde sur le site de l’Occitane, entreprise de cosmétiques française, avec une quinzaine d’entrepreneurs, autour de la transition énergétique et de leurs projets de verdissement. A l’issue, Bruno Le Maire et Roland Lescure signeront, avec Camille Galtier, maire de Manosque, président de DLVAgglo, et le représentant du groupe l’Occitane, une convention pour l’organisation d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le site de l’Occitane. Enfin, les Ministres visiteront le parc photovoltaïque La Fito de la zone Saint Maurice à Manosque, exploité par EDF. Lors de prises de parole, Bruno Le Maire et Roland Lescure feront des annonces sur l’industrie des photovoltaïques, tant sur le déploiement de cette énergie que sur l’industrialisation de la chaine de valeur du solaire en France. Compte-rendu de la visite lundi prochain sur le site !