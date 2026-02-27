De Gaulle Fleurance conseille les prÃªteurs dans le cadre du financement du projet AyÃ©mÃ©, 1Ã¨re centrale solaire Ã  grande Ã©chelle du Gabon

De Gaulle Fleurance a conseillÃ© AFRIGREEN Debt Impact Fund (Â« AFRIGREEN Â») et BGFIBank dans le cadre dâ€™un financement de 28 millions dâ€™euros destinÃ© au projet AyÃ©mÃ©, premiÃ¨re centrale solaire Ã grande Ã©chelle du Gabon. Aujourdâ€™hui principalement alimentÃ© par lâ€™Ã©nergie thermique et lâ€™hydroÃ©lectricitÃ©, le Gabon franchit une Ã©tape dÃ©cisive dans la diversification de son mix Ã©nergÃ©tique avec ce projet structurant. DÃ©tailsÂ !

DotÃ© dâ€™une capacitÃ© de 30 MW dâ€™Ã©nergie solaire et dâ€™un systÃ¨me de stockage par batterie de 8 MWh lors de sa premiÃ¨re phase, le projet contribuera Ã renforcer lâ€™autosuffisance Ã©nergÃ©tique du pays et sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie Vision Gabon 2030.

60 MW, co-implantÃ©e avec 30 MWh de stockage par batterie (BESS), dÃ©veloppÃ©e en deux phases

AFRIGREEN, fonds dâ€™investissement de rÃ©fÃ©rence dÃ©diÃ© aux infrastructures Ã©nergÃ©tiques durables en Afrique, et BGFIBank, banque rÃ©gionale majeure basÃ©e au Gabon, ont conclu un accord de prÃªt avec SOLEN SA, producteur dâ€™Ã©lectricitÃ© gabonais dÃ©tenu par le groupe Equitane (DubaÃ¯). Le prÃªt, structurÃ© Ã la fois en francs CFA et en euros, financera la construction de la phase I de la centrale solaire de Plaine AyÃ©mÃ©, situÃ©e Ã environ 30 km de Libreville. SOLEN SA bÃ©nÃ©ficie dâ€™un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) de 25 ans conclu avec lâ€™Ã‰tat gabonais pour le dÃ©veloppement, la construction et lâ€™exploitation dâ€™une centrale solaire photovoltaÃ¯que (PV) de 60 MW, co-implantÃ©e avec 30 MWh de stockage par batterie (BESS), dÃ©veloppÃ©e en deux phases. La premiÃ¨re phase, soutenue par ce financement, porte sur 30 MW de capacitÃ© solaire et 8 MWh de stockage (BESS). Le projet permettra de valoriser le fort potentiel solaire du Gabon en fournissant une Ã©lectricitÃ© propre, fiable et compÃ©titive au rÃ©seau national. Il contribuera Ã©galement Ã rÃ©duire la pression sur le systÃ¨me Ã©lectrique de Libreville, confrontÃ© Ã une demande croissante.

Â«Â Cette opÃ©ration illustre la montÃ©e en puissance des projets dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques durables en Afrique centraleÂ Â»

AlignÃ© avec les ambitions de la stratÃ©gie Vision 2030, le projet constitue une avancÃ©e majeure dans la transition Ã©nergÃ©tique du pays. La SociÃ©tÃ© dâ€™Ã‰nergie et dâ€™Eau du Gabon (SEEG) pilote cette dynamique aux cÃ´tÃ©s de producteurs indÃ©pendants tels que SOLEN SA. Sylvie Perrin, avocate associÃ©e, et Racha Wylde, avocate senior counsel, chez De Gaulle Fleurance, ont conseillÃ© les prÃªteurs dans le cadre de ce financement. Â« Cette opÃ©ration illustre la montÃ©e en puissance des projets dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques durables en Afrique centrale. Nous sommes fiers dâ€™avoir accompagnÃ© les prÃªteurs dans une opÃ©ration structurante qui contribue concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique du Gabon Â», souligne Sylvie Perrin.