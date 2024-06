Le Carport Solaire Aluminium bas carbone de KparK Ã‰nergies rÃ©compensÃ© Ã  la Foire de Paris

KparK Énergies présente son dernier produit phare : le Carport Solaire Aluminium bas carbone. Salué comme une innovation majeure lors de la récente Foire de Paris 2024 où il a remporté le Grand Prix de l’Innovation dans la catégorie Maison, ce carport solaire incarne l’engagement de KparK Énergies à offrir des solutions innovantes et personnalisées pour optimiser la performance énergétique de ses clients et les accompagner vers une consommation d’énergie réduite.

Fabriqué en France et conçu pour répondre aux défis environnementaux actuels tout en offrant une solution pratique et esthétique, le Carport Solaire Aluminium de KparK Énergies a suscité un vif intérêt lors de sa présentation au public à la Foire de Paris.

Une innovation pratique

Le Carport Solaire Aluminium bas carbone de KparK Énergies incarne l’engagement de l’entreprise à repousser les limites de l’innovation pour une habitation plus durable, connectée et élégante. Ses panneaux solaires photovoltaïques intégrés transforment la lumière du soleil en énergie propre, offrant ainsi une solution pratique et respectueuse de l’environnement pour charger les véhicules électriques. Ce carport peut accueillir jusqu’à deux bornes de recharge, alimentées directement par ses panneaux photovoltaïques, renforçant ainsi son utilité pour les propriétaires de véhicules électriques. Équipé de panneaux photovoltaïques 425Wc Biface / Biverre résistants à la grêle, ce carport garantit jusqu’à 25% de gain de production supplémentaire par rapport aux solutions traditionnelles.

Un design élégant

Outre ses performances énergétiques remarquables, le Carport Solaire Aluminium se distingue par son design élégant et sa polyvalence. Les panneaux solaires, les rails et les micro-onduleurs, intégrés sur un toit uni blanc, sont invisibles par le dessus et le dessous, offrant une esthétique unique et discrète. Disponible en deux formats (19 et 32 m²), il peut se transformer en une jolie pergola ou en abri élégant pour les voitures, ajoutant une touche de sophistication à n’importe quelle propriété. En tant qu’entreprise engagée envers la durabilité, KparK Énergies offre une garantie exceptionnelle de 30 ans sur les panneaux photovoltaïques de son Carport Solaire Aluminium, assurant ainsi une tranquillité d’esprit totale à ses utilisateurs.