La Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes et YUMA sâ€™associent pour accompagner le passage des entreprises au photovoltaÃ¯que

Largement convaincues des enjeux du réchauffement climatique, les entreprises, notamment PME, se sentent parfois démunies pour passer à l’action. Pour renforcer son rôle de tiers de confiance et l’accompagnement de la transition énergétique des entreprises, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes développe une stratégie de partenariats ciblés. Elle a choisi YUMA pour accompagner ses clients professionnels dans leur projets photovoltaïques.

Filiale du Groupe PATRIARCA Développement, acteur incontournable de l’immobilier d’entreprise dans la région et avec un rayonnement national, YUMA propose aux entreprises un accompagnement expert clé en main de leurs projets photovoltaïques, tout au long du processus.

Un partenariat stratégique signé

Pour les entreprises souhaitant mettre en place des panneaux photovoltaïques (en toiture, en ombrières…), la solution est globale:

§ Analyse du projet et des besoins avec des études de faisabilité et financière pour une meilleure rentabilité

§ Conception et réalisation clé en main

§ Maintenance et pilotage assurés pour optimiser l’exploitation

§ Financement par la Caisse d’Epargne possible pour les projets photovoltaïques

« Cette collaboration va permettre de renforcer notre position sur le marché des énergies renouvelables, au cœur de notre stratégie Immobilier d’Entreprise 360°, et de promouvoir des solutions durables et finançables, adaptées à nos clients et ceux de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes » assure Olivier Faura, président du Groupe PATRIARCA Développement.

Une stratégie de partenariats au service de la transition

Pour proposer une offre d’accompagnement globale, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes développe des partenariats avec des structures dont l’expertise est reconnue pour aider les entreprises à mettre en œuvre leurs transitions :

§ Face aux enjeux énergétique, avec Opéra Energie, les entreprises peuvent optimiser la renégociation de leurs contrats avec leurs fournisseurs d’électricité et de gaz.

§ Dans leur démarche RSE, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes apporte des solutions externes pour la réalisation de Bilan Carbone (Sami, Naldeo) et pour l’assistance dans la définition et mise en œuvre d’une politique RSE (Rive Neuve).

« Notre rôle de banque régionale coopérative, au-delà du financement, est d’être acteur des transitions et d’apporter un accompagnement complet aux entreprises du territoire. Le partenariat que nous mettons en place nous permet ainsi d’apporter une solution de qualité aux enjeux de transition énergétique de nos clients chefs d’entreprise » précise François Codet, président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Et Thomas de Goÿs, président de YUMA de conclure : «Ce partenariat renforce notre capacité à offrir une solution complète et innovante pour accompagner et accélérer la transition énergétique des entreprises de la région, incluant études de faisabilité, réalisation, maintenance, associées au financement opéré par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.»