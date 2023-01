Le CA du Groupe OKwind boostÃ© par la forte demande de projets en autoconsommation

Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, vient d’annoncer une croissance de 66% de son chiffre d’affaires 2022 à 41,8 M€ et vise 80 M€ de chiffre d’affaires en 2023 avec un an d’avance sur sa feuille de route. Ça plane pour OKwind !

Au cours du dernier trimestre de l’exercice 2022, Groupe OKwind a enregistré une forte croissance de son activité sur ses trois verticales (exploitations agricoles, collectivités/sites industriels et particuliers). L’environnement tarifaire de l’électricité demeure à des niveaux toujours élevés. Par conséquent, de nombreux professionnels soucieux de réduire leurs factures d’énergie ont opté pour les solutions de Groupe OKwind leur offrant une énergie bas carbone à coût réduit et constant. Au total, le chiffre d’affaires 2022 s’élève à 41,8 M€, en augmentation de +65,9% par rapport au 31 décembre 2021, un niveau sensiblement au-dessus de l’objectif de 35 M€ défini lors de l’introduction en bourse de la Société en juillet 2022.

Un contexte favorable marqué par l’explosion de la facture énergétique

« La publication du chiffre d’affaires 2022 de Groupe OKwind démontre que nous respectons scrupuleusement le plan de marche présenté à l’occasion de notre IPO et surperformons les objectifs définis il y a 6 mois. La très bonne dynamique commerciale que nous rencontrons actuellement confirme la valeur ajoutée de nos solutions dans un contexte favorable marqué par l’explosion de la facture énergétique. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous profitons de cette publication pour confirmer nos objectifs 2026 et annoncer avec un an d’avance sur notre feuille de route, un objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 de 80 M€. Disposant d’une solide position de trésorerie, notre ambition de distribuer notre solution immédiatement disponible, compétitive et durable au plus grand nombre de professionnels et de particuliers demeure intacte » confie Louis Maurice, Fondateur et Président de Groupe OKwind. En parallèle, l’accélération de la dynamique commerciale s’est poursuivie sur l’ensemble des verticales avec des prises de commandes fermes en croissance exponentielle atteignant 80,6 M€ pour l‘exercice 2022, soit une hausse de 186% par rapport à 2021. En conséquence, le carnet de commandes a fortement progressé et s’établissait à 45 M€ au 31 décembre 2022, contre 5,5 M€ au 31 décembre 2021. La croissance de chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une génération d’EBITDA conforme aux anticipations. La Société confirme l’atteinte d’un taux d’EBITDA consolidé 2022 d’environ 10%.

Stratégie de développement et perspectives

2023 permettra à Groupe OKwind d’accélérer son déploiement commercial sur l’ensemble de ses verticales et plus spécifiquement sur le marché des exploitations agricoles, 1er marché de la Société, et auprès des collectivités et sites industriels. S’agissant de l’activité auprès des particuliers (Lumioo), Groupe OKwind renforcera la couverture de cette verticale sur tout le territoire national. Par ailleurs, la Société étudiera les opportunités de développement à l’international. Groupe OKwind s’attachera également à consolider son avance technologique avec de nouveaux développements produits notamment une nouvelle gamme de trackers actuellement au stade de la présérie ainsi que de nouveaux systèmes de management et de stockage d’énergie. Actuellement dans une phase d’hyper croissance, la Société est particulièrement vigilante à la structuration de son développement opérationnel. Pour ce faire, le maillage national sera renforcé avec l’ouverture de 3 nouvelles agences courant 2023 portant leur nombre à 8. De plus, la Société entend renforcer ses partenariats avec des acteurs spécialisés dans le montage et l’installation de trackers.

Au niveau des équipes de production, la Société va accroitre ses ressources et optimiser sa performance industrielle en améliorant la gestion des flux dans son atelier de production. Enfin, le contexte lié aux approvisionnements s’améliore puisque la hausse continue des prix semble terminée et les temps d’approvisionnement sont désormais beaucoup plus courts. Fort d’un business model robuste, d’un carnet de commandes solide et de grande qualité, Groupe OKwind vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 80 M€ pour l’exercice 2023. À moyen terme, la Société confirme ses objectifs 2026 avec un chiffre d’affaires de 175 M€ et un taux d’EBITDA consolidé d’environ 20%.