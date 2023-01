Energy Act for Ukraine et Menlo Electric feront don d’installations PV pour les Ã©coles et les hÃ´pitaux ukrainiens

La coopération entre la Fondation Act for Ukraine et Menlo Electric vise à protéger les écoles et les hôpitaux des interruptions de l’alimentation électrique causées par les attaques de missiles en cours sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine. Les deux organisations recherchent des partenaires pour contribuer aux programmes 100RESforSchools et 50RESforHospitals, dans le cadre desquels 150 établissements doivent être équipés de solutions solaires et de stockage d’énergie.

La fondation Energy Act for Ukraine et Menlo Electric, distributeur de composants photovoltaïques, vont développer ensemble des installations solaires et de stockage pour les écoles et les hôpitaux en Ukraine. Dans la première phase de cette collaboration, la fondation et Menlo Electric vont équiper jusqu’à 10 hôpitaux et écoles ukrainiens d’installations solaires d’une capacité totale de 300 kW. Ces projets visent à assurer l’approvisionnement en électricité des besoins critiques des écoles et des unités de chirurgie et de soins intensifs des hôpitaux grâce à des systèmes hybrides d’énergie solaire et de stockage d’énergie. Le premier projet de la fondation s’est achevé en novembre 2022 au lycée académique `Mriya` d’Irpin. Pour le second chantier, réalisé en collaboration avec Menlo Electric, la fondation a choisi le lycée Irpin No.1 spécialisé dans les arts. Ce lycée a été endommagé lors de l’occupation de la ville d’Irpin au printemps 2022. Il est devenu un abri pour les élèves, les parents et les enseignants pendant les violents bombardements de la ville. L’installation devrait être terminée au cours du premier trimestre 2023.

Installer gratuitement des installations photovoltaïques

« Notre programme caritatif CSR Energy to Power Your Future, dont la mission est d’installer gratuitement des installations photovoltaïques pour les institutions qui s’occupent des enfants, comptait sept installations réalisées jusqu’à présent. Notre coopération avec Energy Act for Ukraine porte ce nombre à 17. Nous allons donner et livrer 300 kW de composants photovoltaïques pour des écoles et des hôpitaux pédiatriques en Ukraine », a déclaré Bartosz Majewski, PDG de Menlo Electric. « Nos projets 100RESforSchools et 50RESforHospitals visent non seulement à permettre aux installations dans les infrastructures sociales et critiques de fonctionner malgré les coupures de courant, mais aussi à créer une base pour la reconstruction durable de l’Ukraine », a expliqué Yuliiana Onishchuk, fondatrice de la fondation Energy Act for Ukraine.

