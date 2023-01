Le site de Koehler Paper Ã  Greiz, en Thuringe passe aux renouvelables

Entreprise à forte consommation d’énergie, le groupe papetier Koehler s’est fixé pour objectif de générer avec ses propres installations, d’ici à 2030, plus d’énergie renouvelable qu’il lui en faut pour sa propre production. Afin de garantir les emplois sur le site de Greiz, il y a sur place un besoin concret de possibilités d’installations de production d’énergie renouvelable.

En 2021, le groupe Koehler a annoncé qu’il allait faire passer sa centrale électrique du site Koehler Paper de Greiz de la poussière de lignite au combustible de la fraction fine de bois. La centrale devrait être mise en service au printemps 2023. Le passage du lignite à la fraction fine de bois permet d’économiser sur le site de Greiz plus de 24.000 tonnes d’émissions de CO2 par an.

Conversion de la centrale de lignite à la fraction fine du bois

Pour ce passage, qui fait partie de l’orientation durable du site thuringien, le groupe Koehler investit environ 7,6 millions d’euros. Chez Koehler, on se rapproche ainsi de plus en plus de l’objectif de décarbonisation de l’entreprise. Il est prévu de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre du scope 1 de 80 pour cent d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2003. Le site de Koehler Paper à Greiz fait figure de pionnier en la matière et ouvre la voie avec son installation pilote. Sur le site d’Oberkirch, il existe également des plans concrets pour convertir la centrale à houille existante en une installation à biomasse d’ici 2024. Pour ce faire, Koehler va investir 70 millions d’euros supplémentaires.

Une nouvelle croissance prévue sur le site Koehler Paper de Greiz

La conversion de la centrale électrique est un premier pas vers plus de durabilité sur le site de Greiz. A l’avenir, Koehler souhaite également continuer à investir dans l’usine thuringienne et contribuer au développement durable de la Thuringe. Kai Furler, PDG du groupe Koehler, souligne : « En faisant passer notre centrale électrique de Greiz à la biomasse, nous avons clairement prouvé que nous avons des projets à long terme pour notre site en Thuringe. Pour continuer à faire progresser l’approche durable, nous avons besoin du soutien du monde politique. » Pour que la promesse de Koehler pour 2030 puisse être tenue, le site thuringien de l’entreprise familiale a également besoin d’autres installations en vue de la production d’énergie renouvelable. « Nous avons concrètement besoin de surfaces affectées aux installations éoliennes et aux parcs photovoltaïques, afin de produire de l’énergie renouvelable pour notre production », poursuit Kai Furler.