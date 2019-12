La production solaire PV reprÃ©sente 2,8 % de la consommation Ã©lectrique franÃ§aise

Selon le tableau de bord solaire photovoltaïque du troisième trimestre 2019 publié par le ministère de la transition énergétique et solidaire, la production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque représente 2,8 % de la consommation électrique française. Elle s’élève à 9,5 TWh sur les trois premiers trimestres de 2019 contre 8,7 TWh sur la même période en 2018, soit une augmentation de 9 %. Cette hausse s’explique notamment par des conditions d’ensoleillement très favorables au début d’année, particulièrement au cours du mois de février, exceptionnellement ensoleillé sur l’ensemble de la France, outre l’augmentation des capacités installées.

9,6 GW fin septembre 2019

Justement, la puissance nouvellement raccordée s’élève à 707 MW depuis début 2019, contre 711 MW sur la même période en 2018. Une quasi stabilité ! Au 30 septembre 2019, la puissance du parc solaire photovoltaïque s’établit donc à 9 649 MW, dont 9 258 MW en France continentale. Près de 55 % de la nouvelle puissance raccordée correspond à des installations de plus de 250 kW, qui ne représentent que moins de 1 % du nombre de nouveaux raccordements. Les installations de taille plus modeste, inférieure à 9 kW, représentent quant à elles près de 86 % du nombre d’unités nouvellement raccordées et environ 9 % de la nouvelle puissance. Ces nouveaux raccordements se concentrent principalement dans la moitié sud de la France continentale.

<a href=”http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/240“>Plus d’infos…</a>