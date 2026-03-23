Le 3Ã¨me plus grand parc photovoltaÃ¯que de France en construction en LozÃ¨re : un poumon local dâ€™Ã©nergie propre

Fin 2026-dÃ©but 2027, la LozÃ¨re verra la mise en service du plus puissant parc photovoltaÃ¯que d’Occitanie et l’un des trois plus importants en France sur une emprise fonciÃ¨re de 122 ha. Les 241 800 panneaux du parc Roujanel Â dÃ©velopperont une puissance 129 MWc pour une production estimÃ©e Ã 181 000 Wh/an, Ã©quivalente Ã la consommation Ã©lectrique de 80 000 habitants, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation des habitants du dÃ©partement. Un financement participatif est en coursâ€¦Â Â

Olivier Maurin peut avoir le sourire. Le maire de PrÃ©venchÃ¨res, rÃ©Ã©lu au premier tour des municipales de mars 2026, pourra voir en tant quâ€™Ã©dile, se rÃ©aliser ce projet solaire auquel il tient tant. Il faut dire que depuis des annÃ©es, monsieur le maire, Ã©leveur de brebis, ne tarit pas d’arguments en faveur de ce projet de 122 hectares qui sera divisÃ© en une dizaine d’espaces clÃ´turÃ©s et pÃ¢turÃ©s par des brebis.Â Â«Â Il Ã©tait hors de question d’aller impacter les terres agricoles ou les plus belles forÃªts de la commune. Mais on a la chance d’Ãªtre un territoire trÃ¨s pauvre oÃ¹ le rocher est Ã fleur. Rien n’y pousse. On y est attachÃ©, on ne fait pas n’importe quoi etÂ je pense qu’Ã travers ce projet, on ne brise pas un Ã©quilibre Ã©cologiqueÂ sur notre territoire. En tout cas, au fond de moi, j’en suis persuadÃ©.Â Â»

Câ€™est avant tout un projet de territoire

Le projet de Roujanel a Ã©tÃ© largement dÃ©battu depuis 2018 et a reÃ§u lâ€™aval de tous les organismes concernÃ©s : auprÃ¨s des collectivitÃ©s, les communes de PrÃ©venchÃ¨res et Pied-de-Borne, ainsi que la CommunautÃ© de communes Mont-LozÃ¨re, qui ont dÃ©libÃ©rÃ© en sa faveur et auprÃ¨s des experts et services instructeurs : UNESCO, MRAE, DREAL, CDPENAF. Les citoyens nâ€™ont pas Ã©tÃ© en reste. En fÃ©vrier 2023, une enquÃªte publique a recueilli 96 % dâ€™expressions positives et abouti Ã des avis favorables sur lâ€™ensemble des points portÃ©s Ã connaissance du public. Le parc solaire du Roujanel va placer la LozÃ¨re au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique. Ce projet est avant tout un projet de territoire, conÃ§u en synergie avec le monde agricole pour faire renaÃ®tre lâ€™activitÃ© pastorale locale tout en produisant une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e Ã grande Ã©chelle. La centrale nâ€™est pas construite en un seul bloc, elle se divise en plusieurs zones sur le site, permettant ainsi de laisser des espaces naturels pour la circulation de la faune. Elle laisse ainsi de grands couloirs pour permettre la circulation de la grande faune. L’entretien du site sera principalement assurÃ© par le pÃ¢turage d’un troupeau de moutons, ce qui Ã©vite le recours aux engins mÃ©caniques et Ã tous produits phytosanitaires.

Le territoire atteindra ainsi son objectif dâ€™autonomie Ã 100 %

Avec une puissance de 129 MWc, le parc de Roujanel remplacera des sources carbonÃ©es dans le mix Ã©lectrique et Ã©vitera lâ€™Ã©mission de plus de 40 000 tonnes de CO 2 Â chaque annÃ©e, pendant 30 ans. Le territoire atteindra ainsi son objectif dâ€™autonomie Ã 100 % et la centrale couvrira durablement une part significative des besoins du dÃ©partement. La production annuelle est estimÃ©e Ã 177GWh par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de de 80 000 habitants. La SAS Parc solaire du Roujanel, dontÂ EDF RenouvelablesÂ et AJM Energy/Orsana sont co-actionnaires, porte le projet chiffrÃ© Ã plus de 100 M dâ€™â‚¬. La construction de la centrale photovoltaÃ¯que a dÃ©marrÃ© en septembre 2025 etÂ sa mise en service est prÃ©vue fin 2027. Le calendrier des travaux a Ã©tÃ© adaptÃ© Ã la faune et la flore : les Ã©tapes les plus impactantes auront lieu en dehors des pÃ©riodes de sensibilitÃ© environnementales.

Collecte participative

Une campagne, ouverte Ã tous, est dÃ©diÃ©e au financement de la construction de la centrale de Roujanel a Ã©tÃ© lancÃ©e mi-fÃ©vrier. Elle est toujours en cours. Par cette opÃ©ration, les citoyens prÃªteront Ã la sociÃ©tÃ© Holding Roujanel SAS, filiale Ã 100 % du groupe Orsana, qui dÃ©tient 50Â % de la sociÃ©tÃ© de projet Parc Solaire du Roujanel SAS. L’objectif de cette premiÃ¨re tranche est fixÃ© Ã 2 Mâ‚¬ dans le cadre d’un emprunt global qui pourra atteindre un montant total de 6,5 Mâ‚¬. Les prochaines Ã©missions proposeront des conditions d’investissement Ã©quivalentes. La majeure partie de l’Ã©lectricitÃ© produite par la centrale sera revendue via des contrats de vente long terme de grÃ©-Ã -grÃ© Ã des acheteurs privÃ©s de premier plan. Une partie de la centrale a Ã©galement Ã©tÃ© laurÃ©ate de deux tranches des appels d’offres de la Commission de RÃ©gulation de l’Ã‰nergie PPE2 “centrales au sol” et bÃ©nÃ©ficie ainsi d’un tarif sÃ©curisÃ© pendant 20 ans sous forme de complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration. Enfin, une part rÃ©siduelle de la production sera vendue sur le marchÃ© spot de l’Ã©lectricitÃ©. Un projet de grande ampleur pour le dÃ©partement qui deviendra le plus solaire de France, Ã proportion de la production dâ€™Ã©lectrons verts versus la consommation de la populationâ€¦

EncadrÃ©

Chiffres clÃ©s

129 MWc Puissance installÃ©e

177 GWh Production annuelle

80 000 habitants Ã©quivalent consommation